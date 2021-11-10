Общество

«Титан-Полимер» в лицах: экономист Алина Цыкунова

Псковская Лента Новостей продолжает рассказывать о сотрудниках псковского завода «Титан-Полимер». Наша сегодняшняя героиня – начальник отдела экономики Алина Цыкунова.

Фото: Анастасия Сидоренко

«Коллеги считают, что для Алины нет ничего невозможного. Она прекрасно разбирается не только в вопросах экономики. Занимает активную жизненную позицию, может досконально вникнуть в любую профессиональную сферу компетенций. Алина – лидер в коллективе. Она обладает такими выдающимися лидерскими качествами, как энергичность, трудолюбие, организаторские способности, чувство справедливости, смелость, а также хорошее чувство юмора и харизма», - рассказал об Алине Цыкуновой коллектив.

По словам женщины, для нее завод «Титан-Полимер» очень интересен как инвестиционный проект. «Я получила колоссальный опыт и подняла уровень профессиональной квалификации благодаря широкому спектру задач: от подготовки инвестпроекта до операционного планирования и сотрудничества с госструктурами. На предприятии, где все отлажено и сформировано годами, можно за много лет не получить таких навыков», - отметила Алина Цыкунова.

«С раннего детства моя жизнь связана с математикой. Родители закончили физико-математический факультет в Пскове. Брат тоже учился на физмате. Мама работала учителем в школе и сейчас преподает математику в порховском колледже. Я получила образование в Великолукской сельскохозяйственной академии по специальности "Экономист". Школу закончила с медалью, институт - с красным дипломом. Все свободное время посвящаю своей семье. Мы с мужем воспитываем троих сыновей. Старший сын пошел по моим стопам и поступил в этом году в Высшую школу экономики. Среднему сыну 10 лет, младшему - 5 лет. Мы с семьей любим активный отдых на природе: рыбалка, походы в лес за грибами и ягодами, подвижные игры. Иногда в свободное время я рисую, занимаюсь декорированием или делаю открытки. В жизни, я считаю, самое главное - позитивный настрой. И для того, чтобы яркие воспоминания менялись на свежие впечатления, нужно уметь радоваться мелочам», - рассказала о себе экономист.