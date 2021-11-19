Общество

«Титан-Полимер» в лицах: главный бухгалтер Екатерина Пономаренко

Продолжаем рассказывать о сотрудниках псковского завода «Титан-Полимер». 21 ноября в России отмечают профессиональный праздник бухгалтера. Официально праздничная дата не закреплена, но в этот день в 1996 году был подписан федеральный закон № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». А с 2000 года 21 ноября официально отмечается День работника налоговых органов РФ.

Наша сегодняшняя героиня – главный бухгалтер ООО «Титан-Полимер» Екатерина Пономаренко – 21 ноября отмечает двойной праздник. Ее трудовой стаж начался с работы в налоговой инспекции города Омска, который продолжался 13 лет. С 2017 года была занята в сфере бухгалтерского учета в группе компаний «Титан», а с октября 2021 года переехала на работу в Псков в качестве главного бухгалтера ООО «Титан-Полимер».

О работе:

«Я знаю компанию "Титан-Полимер" с самой регистрации Общества - с февраля 2018 года. Ценю завод "Титан-Полимер" за квалифицированный, интересный, дружный коллектив, высокий потенциал компании, перспективное будущее и большой масштаб деятельности. В работе очень важна моральная составляющая, а также причастность к строительству новых инвестиционных проектов».

Про бухгалтерскую деятельность:

«Бухгалтер должен быть очень внимательный, конкретный, пунктуальный и ответственный человек. От нас требуются знания всех первичных документов, умение пользоваться специализированными программами для ведения бухучета, информационными и справочно-правовыми системами. Бухгалтеру необходимо обладать глубокими знаниями законодательства РФ о бухучете, налогах, в трудовом законодательстве и даже в архивном деле».

О себе:

«Одна из моих сильных сторон – коммуникабельность. Всегда стараюсь найти общий язык с людьми, которые находятся рядом, с которыми работаю. Не люблю конфликты. Ставлю себе цели и задачи, решаю их в спокойной обстановке. В работе мне обязательно необходимо общение с коллективом, не люблю удаленную работу. Совместно с коллегами легче решать любые рабочие вопросы, делиться опытом. Очень люблю личное общение. Если есть возможность, старюсь лично сходить к человеку пообщаться, чем поговорить опосредованно по телефону».

Об увлечениях:

«Отдыхать получается только в отпуске, стараюсь путешествовать. Сейчас эти планы пришлось отложить, но я их не оставляю, начала изучать итальянский язык. Надеюсь, это в дальнейшем пригодится. Люблю читать, в настоящее время перечитываю классику. Недавно перечитала "Анну Каренину" Толстого и "Мать" Горького. Сейчас прочитанное воспринимаешь по-другому, осмыслено, не так как в школьном возрасте. Также отвлекаюсь во время прогулок с собакой, она забирает много негативной энергии, приносит позитивное настроение».

Жизненная установка: