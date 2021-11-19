Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Прием заявок на льготные кредиты ФОТ 3.0
доставка еды в пскове
Моя История вкусных завтраков
экопром быстро и чисто
как исправить ошибки в квитанции
Борьба «Справедливой России» с безработицей
Мифы о стоматологах развеяны
Концерт рок-группы «Ария»
Сезонные опасности на дорогах Пскова
Телефон прямого эфира 56-73-72
декодируем QR-реальность
работа затылком
Правила безопасности с газовым оборудованием
горводоканал успехи и планы
 
 
 
ещё Общество 19.11.2021 09:4210 Ситуация с COVID-19 в Псковской области остается крайне напряженной - губернатор 21.11.2021 09:200 Борис Елкин рассказал о висячих мостах в Пскове 21.11.2021 09:000 «Титан-Полимер» в лицах: главный бухгалтер Екатерина Пономаренко 20.11.2021 23:103 777 жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса 20 ноября 20.11.2021 22:349 Более 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 20.11.2021 21:420 Мокрый снег и дожди ожидаются в Псковской области 21 ноября
 
 
 
Самое популярное 19.11.2021 12:4325 Возможное закрытие псковского мясокомбината прокомментировал гендиректор 19.11.2021 12:274 Сына известного великолукского бизнесмена Каракаева зарезали в Москве 19.11.2021 09:000 Псковичей предупредили о шквалистом ветре и аномальном снегопаде из-за циклона «Ульрих» 19.11.2021 09:2818 Псковский врач назвала эффективные препараты в борьбе с COVID-19 19.11.2021 13:151 Стали известны подробности убийства младенца в лесу под Псковом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Титан-Полимер» в лицах: главный бухгалтер Екатерина Пономаренко

21.11.2021 09:00|ПсковКомментариев: 0

Продолжаем рассказывать о сотрудниках псковского завода «Титан-Полимер». 21 ноября в России отмечают профессиональный праздник бухгалтера. Официально праздничная дата не закреплена, но в этот день в 1996 году был подписан федеральный закон № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». А с 2000 года 21 ноября официально отмечается День работника налоговых органов РФ.

Наша сегодняшняя героиня – главный бухгалтер ООО «Титан-Полимер» Екатерина Пономаренко – 21 ноября отмечает двойной праздник. Ее трудовой стаж начался с работы в налоговой инспекции города Омска, который продолжался 13 лет. С 2017 года была занята в сфере бухгалтерского учета в группе компаний «Титан», а с октября 2021 года переехала на работу в Псков в качестве главного бухгалтера ООО «Титан-Полимер».

О работе:

«Я знаю компанию "Титан-Полимер" с самой регистрации Общества - с февраля 2018 года. Ценю завод "Титан-Полимер" за квалифицированный, интересный, дружный коллектив, высокий потенциал компании, перспективное будущее и большой масштаб деятельности. В работе очень важна моральная составляющая, а также причастность к строительству новых инвестиционных проектов».

Про бухгалтерскую деятельность:

«Бухгалтер должен быть очень внимательный, конкретный, пунктуальный и ответственный человек. От нас требуются знания всех первичных документов, умение пользоваться специализированными программами для ведения бухучета, информационными и справочно-правовыми системами. Бухгалтеру необходимо обладать глубокими знаниями законодательства РФ о бухучете, налогах, в трудовом законодательстве и даже в архивном деле».

О себе:

«Одна из моих сильных сторон – коммуникабельность. Всегда стараюсь найти общий язык с людьми, которые находятся рядом, с которыми работаю. Не люблю конфликты. Ставлю себе цели и задачи, решаю их в спокойной обстановке. В работе мне обязательно необходимо общение с коллективом, не люблю удаленную работу. Совместно с коллегами легче решать любые рабочие вопросы, делиться опытом. Очень люблю личное общение. Если есть возможность, старюсь лично сходить к человеку пообщаться, чем поговорить опосредованно по телефону».

Об увлечениях:

«Отдыхать получается только в отпуске, стараюсь путешествовать. Сейчас эти планы пришлось отложить, но я их не оставляю, начала изучать итальянский язык. Надеюсь, это в дальнейшем пригодится. Люблю читать, в настоящее время перечитываю классику. Недавно перечитала "Анну Каренину" Толстого и "Мать" Горького. Сейчас прочитанное воспринимаешь по-другому, осмыслено, не так как в школьном возрасте. Также отвлекаюсь во время прогулок с собакой, она забирает много негативной энергии, приносит позитивное настроение».

Жизненная установка:

«Самое главное в жизни - наш позитивный настрой. Нельзя накручивать себя по пустякам. Необходимо помнить, что по-настоящему неприятные вещи случаются очень редко, ко многому надо относиться проще и с улыбкой. Без оптимизма в нашей жизни никуда. Пережить трудные моменты помогают близкие, друзья, знакомые и именно они самое дорогое и ценное в нашей жизни».
Теги: #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к введению QR-кодов в транспорте и магазинах?
В опросе приняло участие 737 человек
21.11.2021, 09:200 Борис Елкин рассказал о висячих мостах в Пскове 21.11.2021, 09:000 «Титан-Полимер» в лицах: главный бухгалтер Екатерина Пономаренко 20.11.2021, 23:150 Великолучанка на автомобиле сбила во дворе пенсионерку 20.11.2021, 23:103 777 жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса 20 ноября
20.11.2021, 22:560 Автомобиль насмерть сбил жителя Вологодской области на дороге Петербург — Невель 20.11.2021, 22:349 Более 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 20.11.2021, 22:000 В России разрешили присуждать госнаграды за успехи в патриотическом воспитании молодежи 20.11.2021, 21:420 Мокрый снег и дожди ожидаются в Псковской области 21 ноября
20.11.2021, 21:220 В Пскове и Острове выявили факты фиктивной регистрации граждан 20.11.2021, 21:000 1140-й артиллерийский полк 76-й дивизии ВДВ отметил 103-ю годовщину со дня образования 20.11.2021, 20:404 Эстония начала установку временных заграждений на границе с Россией 20.11.2021, 20:210 Михаил Ведерников поблагодарил работников транспорта за профессионализм
20.11.2021, 20:000 «Прогуляться» по выставке из Исаакия можно на сайте «Михайловского» 20.11.2021, 19:400 Игорь Иванов поздравил Владимира Зубова с переизбранием на пост президента региональной ТПП 20.11.2021, 19:200 Выставка андеграундной художницы откроется в псковской галерее «ЦЕХ» 20.11.2021, 19:060 Пожилая пассажирка пострадала в ДТП в Великих Луках
20.11.2021, 18:420 В Псковской области проводят отбор проектов комплексного развития сельских территорий 20.11.2021, 18:240 Три ТОСа в Островском районе получили гранты 20.11.2021, 18:066 Более тысячи великолучан ревакцинировались от COVID-19 20.11.2021, 17:400 Очередной мастер-класс по воркауту провели для псковской молодежи
20.11.2021, 17:201 Шесть псковских управленцев вышли в финал двух треков конкурса «Лидеры России» 20.11.2021, 17:000 Почти 30 исследователей стали участниками краеведческой конференции «Великолукская история в лицах» 20.11.2021, 16:4010 Интерактив: Резиновых гусей нельзя, а такое можно? 20.11.2021, 16:181 Более 1000 новых мест введут в школах Пскова в 2022 году
20.11.2021, 16:120 Полиция установила водителя, устроившего заезд по цепным мостам в Острове 20.11.2021, 16:0018 Подростки оголились на фоне храма Спаса на Крови в Петербурге 20.11.2021, 15:400 Фотоконкурс о зимних путешествиях пройдет в Псковской области 20.11.2021, 15:210 Александр Козловский вручил призы победителям первого фестиваля талантов в Великих Луках
20.11.2021, 15:001 Профсоюзу «Псковжилстроя» рассказали о положенных гарантиях 20.11.2021, 14:402 Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного 20.11.2021, 14:1917 Фотофакт: «Магниты» и «Пятерочки» продолжают захватывать Псков 20.11.2021, 14:000 Архивисты рассказали о создании телевидения в Пскове
20.11.2021, 13:380 Пропавшего островича нашли в Великом Новгороде 20.11.2021, 13:200 Три поражения подряд оставили «Псков» за чертой призеров футбольного турнира в Сочи 20.11.2021, 13:000 Новые синичники и птичьи кормушки вывесили в усадьбах «Михайловского» 20.11.2021, 12:400 Борис Елкин поздравил транспортников с профессиональным праздником
20.11.2021, 12:201 В Острове ищут виновников ночного заезда по цепным мостам 20.11.2021, 12:030 Александр Серавин и Игорь Сопов станут спикерами XI Форума специалистов политических профессий 20.11.2021, 11:420 Оперативные службы выезжали ночью во двор на Запсковье из-за громко работавшей автомашины 20.11.2021, 11:360 Почти 500 вакансий предлагают островичам работодатели
20.11.2021, 11:152 Число смертей от коронавируса в Псковской области возросло до 1018 20.11.2021, 11:100 Профилактику экстремизма обсудили полицейские и общественники в Пскове 20.11.2021, 10:527 Скончался народный артист России Валерий Гаркалин 20.11.2021, 10:404 Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Великих Луках
20.11.2021, 10:202 Заболеваемость COVID–19 в Великих Луках вышла на плато — Николай Козловский 20.11.2021, 10:000 Так поет космос 20.11.2021, 09:401 Два вида вакцины от COVID-19 будут представлены в новом прививочном пункте на Запсковье 20.11.2021, 09:211 Почти 25 млн рублей направят на содержание светофоров в Пскове
20.11.2021, 09:000 «Роскосмос» опубликовал фотографии самого продолжительного лунного затмения 19.11.2021, 23:129 По факту смертельного ДТП с автобусом в Пскове возбудили уголовное дело 19.11.2021, 23:000 Председатель печорской организации народа сето стала лауреатом премии «Гордость нации» 19.11.2021, 22:453 Новый пункт вакцинации от коронавируса откроют в торговом центре на Запсковье
19.11.2021, 22:450 Качество обучения псковских курсантов обсудили с представителем УФСИН 19.11.2021, 22:340 Банкротство переезжающего в Псков «Севкабеля» остановлено 19.11.2021, 22:260 За сутки в Псковской области выявили 276 случаев заражения COVID-19 19.11.2021, 22:230 Около 40% россиян испытывают на работе сильный стресс — опрос
19.11.2021, 22:100 Псковская таможня напомнила правила перевозки животных через границу 19.11.2021, 21:540 Историю создания псковской льняной биржи представили псковичам 19.11.2021, 21:450 Онлайн-поздравление матерей организуют в Дедовичском районе 19.11.2021, 21:341 Почти 4 тонны мяса пытались незаконно перевезти через границу в Псковской области
19.11.2021, 21:153 Псковские власти расширили перечень уполномоченных составлять протоколы за нарушение антиковидных мер 19.11.2021, 20:520 Ремонт железной дороги заблокировал мусоровозу доступ в великолукские деревни 19.11.2021, 20:350 Высокий урожай яблок сдерживал рост цен на продовольствие в Псковской области в октябре 19.11.2021, 20:230 Псковский облсовпроф принял участие в обсуждении изменений законов в сфере охраны труда
19.11.2021, 20:059 Суд не стал заключать под стражу избившего водителя скорой помощи псковича 19.11.2021, 19:580 Фестиваль современного искусства «Магнум опус» открылся в Пскове 19.11.2021, 19:430 Предполагаемого убийцу сына известного великолукского бизнесмена задержали в Москве 19.11.2021, 19:282 «Эмоционально и трогательно» подвели итоги двухлетней работы члены Молодежного парламента
19.11.2021, 19:0810 Обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов готовятся ввести в Псковской области 19.11.2021, 18:530 Концерт с презентацией альбома Big Baby Tape и Kizaru в онлайн-формате представит МТС Music 19.11.2021, 18:405 «Премиум пилс» крафтовой пивоварни «Савицкий» победил на всероссийском конкурсе 19.11.2021, 18:350 Работы на ФОКОТе в Стругах Красных выполнены почти наполовину
19.11.2021, 18:2519 ПЛН-ТВ: Как псковичи относятся к введению QR-кодов в транспорте и магазинах? 19.11.2021, 18:1816 Полугодовалого ребенка с диагнозом COVID-19 подключили к аппарату ИВЛ в Пскове 19.11.2021, 18:021 «Топор» и викинги: Усвяты презентовали свой туристический потенциал 19.11.2021, 18:000 Петр Крупеня и Дмитрий Шахов обсудили вопросы соблюдения прав граждан
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru