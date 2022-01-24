Общество

«Титан-Полимер» в лицах: специалист по охране труда Никита Павлов

Продолжаем рассказывать о сотрудниках псковского завода «Титан-Полимер». Сегодня в серии публикаций «Титан в лицах» представляем молодого работника - специалиста по охране труда Никиту Павлова.

Никита Павлов в 2020 году окончил ПсковГУ по направлению «Техносферная безопасность» (факультет инженерно-строительных технологий). В октябре 2021 года он был принят на работу непосредственно на производство, аппаратчиком. За первый месяц работы Никита положительно себя зарекомендовал и его перевели на новую должность в сфере охраны труда. В этом помогло профессиональное образование и способность оперативно осваивать новые знания и навыки.

«Работал электрогазосварщиком на РЖД, инспектором в Псковской таможне. Но при этом было желание развиваться по направлению полученного образования – в сфере охраны труда и техники безопасности», - рассказал Никита Павлов о своем прошлом опыте работы.

Говоря о своих наставниках, сотрудник отметил: «Считаю, что мне как молодому специалисту оказано большое доверие. Опыта работы не было, но мне сказали, что коллеги всему научат. Действительно, на предприятии работают профессионалы своего дела, они помогают, подсказывают, направляют в нужную сторону, всегда готовы поддержать и обучить».

По словам Никиты Павлова, работа в такой крупной компании, как «Титан-Полимер» дает ему уверенность в завтрашнем дне и внушает оптимизм. «Мне дали возможность начать трудиться по специальности без опыта работы по ней. Обычно везде требуются только работники с опытом, а где его взять? Такая поддержка очень важна для начинающих специалистов», - добавил он.

«Главное в моей работе – сохранение жизни и здоровья человека. В должностные обязанности входит организация прохождения медкомиссий сотрудников, разработка инструкций, системы управления профессиональных рисков, проведение инструктажей, проведение планового обучения сотрудников. Обязательно нужно проверять соблюдение требований безопасности на строительном объекте – все ли находятся в средствах индивидуальной защиты и правильно ли следуют разработанным инструкциям. Если что-то не так, важно не только указать на ошибку, но и донести до работника информацию, как ее исправить», - подчеркнул Никита Павлов.

Своим главным увлечением специалист по охране труда считает книги. «Люблю читать художественную, научную литературу. Всегда интересны к прочтению книги и статьи по моей специальности. Люблю активный зимний и летний отдых. Очень часто хожу с отцом на рыбалку», - рассказал он.

Самым главным в жизни Никита Павлов назвал «всестороннее развитие и благополучие близких», а в людях он больше всего ценит «честность, доброту и отзывчивость».