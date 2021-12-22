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Общество

«Титан-Полимер» в лицах: бойцы энергетического фронта

22.12.2021 18:00|ПсковКомментариев: 0

Продолжаем рассказывать о сотрудниках псковского завода «Титан-Полимер». Сегодня, 22 декабря, отмечается День энергетика, поэтому рубрика посвящена «бойцам энергетического фронта».

В службе главного энергетика предприятия работают 10 человек. Это специалисты по монтажу, ремонту и обслуживанию электроагрегатов, инженерно-технический персонал, занятый в сфере энерго- и электроснабжения.

Что говорят энергетики завода «Титан-Полимер» о своей профессии?

Главный энергетик Александр Озеров: «Самая главная составляющая в работе энергетика, как и в любой другой профессии, понимание того, с чем ты работаешь, всех связанных с энергетикой технических процессов. Очень важна квалификация персонала, правильная организация его слаженных действий. Нужно быть выдержанным, уметь продумывать и планировать действия заранее».

Заместитель главного энергетика Игорь Трабут: «Главное в работе - знания, навыки и обязательное соблюдение требований безопасности. Готовность работать в любых условиях, быстро и качественно. Ответственность в этой профессии очень большая. Плохо выполненная работа может обернуться финансовыми потерями, нести угрозу жизни и здоровью коллег. Если человек не готов нести ответственность и соблюдать все инструкции по безопасности, в энергетике делать нечего».

Инженер-электрик Павел Иванов: «Электрик должен обладать уверенностью в своих действиях, заниматься постоянным саморазвитием, следить за новейшими технологиями и устройствами, чтить и соблюдать правила безопасности при работах в электроустановках».

Почему выбрали эту профессию?

Главный энергетик Александр Озеров: «С детства была тяга ко всяким конструкторам с моторчиками, проводам и прочим механизмам, нравилось этим заниматься».

Заместитель главного энергетика Игорь Трабут: «Профессия сама нашла меня. Начал с работы в электромонтажной фирме. Работа затянула, понравилось, это и повлияло на выбор профильного образования».

Инженер-электрик Павел Иванов: «Всегда увлекался физикой и всевозможными механизмами. Было интересно разобраться, что и как работает. Так родилась страсть к ремонту всевозможных машин и механизмов».

Что дает работа на заводе «Титан-Полимер»?

Главный энергетик Александр Озеров: «Новый опыт и навыки, знакомства, интересные задачи. Интересно выстроить в пустом поле и запустить масштабное производство».

Заместитель главного энергетика Игорь Трабут: «Только на большом производстве можно получить необходимый опыт и знания. Немаловажным фактором стал дружный коллектив технического отдела. С первых дней работы понял, что мы хорошо сработаемся и всегда можно рассчитывать на своих коллег. Это важно, учитывая объем задач».

Инженер-электрик Павел Иванов: «Работа на заводе "Титан-Полимер" дает бесценный опыт решения интересных производственных вопросов, общение со специалистами высокого уровня. Это возможность изучения новых для меня отраслей, технических инноваций. Своими глазами вижу работу современного специализированного оборудования. Есть возможность разобраться в применяемых механизмах и принципах работы таких устройств, о которых я ранее не знал».

Что помогает в трудные минуты? Какими увлечениями заняты в свободное от работы время?

Главный энергетик Александр Озеров: «В трудные минуты мне помогает семья. В свободное время, стараемся всей семьей вести активный образ жизни. Летом это поход за грибами и рыбалка, зимой - катание на лыжах и ватрушках».

Заместитель главного энергетика Игорь Трабут: «Какой бы «ураган» не творился в жизни, я всегда знаю, что меня поддержит семья. В выходные и отпуске стараемся путешествовать. Это может быть поездка в Петербург, Новгород или просто по псковской земле. Основное хобби это гараж - мелкий ремонт, кузовные работы, автоэлектрика».

Инженер-электрик Павел Иванов: «Помогает осознание, насколько необходима в современном мире отлаженная работа электрических сетей. Практически все вокруг стало зависеть от электроэнергии. Зачастую, после выполнения работ, люди очень благодарны за быстродействие, своевременность и решения проблемы. Это очень греет душу и дает хороший стимул гордиться выбранной профессией».

«Поздравляем всех энергетиков с праздником! Желаем успехов, профессионального роста и благополучия!» - добавили на предприятии.

Теги: #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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