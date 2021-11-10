Общество

Новые аппараты КТ поступят в медучреждения Пскова и Великих Лук до конца 2021 года

Две системы рентгеновской компьютерной томографии поступят до конца года в Псковскую городскую поликлинику и Великолукскую межрайонную больницу до конца года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

На приобретение аппаратов направят 120 млн рублей. Средства выделили из федерального бюджета. Это стало возможным благодаря личной договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнули в администрации региона.

В настоящее время в помещениях медицинских организаций, где планируется установить оборудование, ведется подготовка к монтажу установок. Кроме того, медики, которые будут работать на данных аппаратах, пройдут переобучение.

В Великолукской межрайонной больнице КТ будет установлен в хирургическом корпусе, уточнил главный врач учреждения Вячеслав Чурсин. По его словам, приобретение оборудования позволит ускорить диагностику инсультов и других патологий у граждан, а также проводить оперативное обследование пациентов с неподтвержденным COVID-19.

Всего Псковской области на закупку специализированной аппаратуры и медизделий правительство РФ выделит порядка 500 млн рублей.

«Благодаря этому новое медицинское оборудование получат 24 учреждения здравоохранения региона. Среди них Детская областная клиническая больница, областной клинический онкодиспансер, Псковский перинатальный центр и целый ряд муниципальных больниц», - отметили в областной администрации.