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Общество

110 лет исполнилось со дня открытия Ольгинского моста в Пскове

11.11.2021 14:13|ПсковКомментариев: 5

110 лет прошло с открытия Ольгинского моста через реку Великую в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по охране объектов культурного наследия.

Фото: комитет по по охране объектов культурного наследия Псковской области 

В декабре 1887 года вопрос о строительстве моста был поднят «Псковским городским листком».

Добивался сооружения моста псковский губернатор А. В. Адлерберг. Благодаря поддержке депутата Государственного Совета от Псковской губернии С. М. Николаева прошел закон об ассигновании 635 тысяч рублей, и 22 марта 1908 года император Николай II утвердил его. Через шесть дней после этого Псковская городская Дума на экстренном заседании ходатайствовала перед императором о наименовании моста в честь княгини Ольги Ольгинским.

14 июня 1909 года состоялась торжественная закладка моста. Строительство осуществляла фирма инженера Лентовского из Санкт-Петербурга, конструкцию рассчитывал инженер Соколов. Мост был готов в октябре 1911 года. Торжественное открытие и освящение моста состоялось 30 октября 1911 года.

Этому мосту выпала в дальнейшем тяжелая доля, отметили в комитете. Его взрывали несколько раз. В 1970 году построили нынешний мост.

Напомним, что в рамках реконструкции власти планируют фактически демонтировать существующий Ольгинский мост и построить его заново. Визуально он останется таким же, как на данный момент. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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