QR-коды останутся надолго – Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил в Instagram о том, что QR-коды в регионе останутся надолго.
«Очевидно, что QR-коды с нами останутся надолго. Чтобы не ограничивать себя дополнительно в социальной активности, каждому необходимо вакцинироваться», - подчеркнул он.
11 ноября в регионе первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 726 человек (всего – 222 895), вторым – 1 588 (всего – 207 433). Ревакцинировался 321 человек (всего – 15 987).
Использовано 84,1% поступившей вакцины.