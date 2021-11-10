Общество

QR-коды останутся надолго – Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил в Instagram о том, что QR-коды в регионе останутся надолго.

«Очевидно, что QR-коды с нами останутся надолго. Чтобы не ограничивать себя дополнительно в социальной активности, каждому необходимо вакцинироваться», - подчеркнул он.

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11 ноября в регионе первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 726 человек (всего – 222 895), вторым – 1 588 (всего – 207 433). Ревакцинировался 321 человек (всего – 15 987).

Использовано 84,1% поступившей вакцины.