Общество

Экс-губернатор Псковской области возглавил национальную транспортную компанию

Совет директоров АО «Национальная транспортная компания» принял решение о назначении Михаила Кузнецова генеральным директором компании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Михаил Кузнецов в 1995-2003 годах являлся Депутатом Государственной Думы Российской Федерации, заместителем председателя комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам, представлял Псковскую область. В 2004-2009 годах Михаил Кузнецов был губернатором Псковской области, а затем, с 2013 по 2018 год, руководил Сибирской генерирующей компанией. С 2020 года он является членом Совета директоров АО «СУЭК».

«Мы рады приветствовать Михаила Кузнецова в нашей команде в качестве главы "Национальной транспортной компании". Его богатый управленческий опыт и лидерские качества помогут компании на новом этапе развития. В ноябре Группе НТК исполняется год, и за это время была проделана огромная работа по интеграции активов и реорганизации бизнес-процессов в головной компании, занимающейся железнодорожными перевозками. Сегодня перед НТК стоит новая задача – в полной мере реализовать тот огромный потенциал, который имеет Группа, и получить максимальный эффект от синергии портовых и железнодорожных активов. Изменения в структуре управления – это плановый процесс, который связан именно с новым этапом в развитии транспортного холдинга НТК», – сказал генеральный директор АО «СУЭК», председатель совета директоров АО «НТК» Степан Солженицын.

Александр Сапронов продолжит руководить железнодорожным бизнесом Группы НТК в должности первого заместителя генерального директора.

Отметим, АО «НТК» – крупнейшая транспортная компания страны. Она занимает третье место в России по числу железнодорожных перевозок.