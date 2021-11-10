Экс-губернатор Псковской области возглавил национальную транспортную компанию

Совет директоров АО «Национальная транспортная компания» принял решение о назначении Михаила Кузнецова генеральным директором компании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.
Михаил Кузнецов в 1995-2003 годах являлся Депутатом Государственной Думы Российской Федерации, заместителем председателя комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам, представлял Псковскую область. В 2004-2009 годах Михаил Кузнецов был губернатором Псковской области, а затем, с 2013 по 2018 год, руководил Сибирской генерирующей компанией. С 2020 года он является членом Совета директоров АО «СУЭК».
Александр Сапронов продолжит руководить железнодорожным бизнесом Группы НТК в должности первого заместителя генерального директора.
Отметим, АО «НТК» – крупнейшая транспортная компания страны. Она занимает третье место в России по числу железнодорожных перевозок.