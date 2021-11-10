Общество

Выступившую за отмену QR-кодов псковичку заподозрили в организации несанкционированного митинга

Псковский городской суд рассмотрел дело общественницы Елены Демченковой, которую обвиняли в организации и проведении несанкционированного митинга.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области, «12 ноября Псковским городским судом было рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении Елены Демченковой».

Судья прекратил производство по делу на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием в действиях псковички состава административного правонарушения.

Елена Демченкова пояснила, почему ее одиночный пикет посчитали несанкционированным митингом.

«Во время моего пикетирования мимо шла женщина, и ей так понравился мой плакат, что она попросила с ним сфотографироваться. Я передала ей плакат и сфотографировала, после чего женщина вернула плакат мне и сразу же ушла. Все это заняло около 30 секунд. Однако это зафиксировал сотрудник полиции и решил, что можно и женщину, и меня привлечь к административной ответственности. Мы обе получили повестку в суд», - рассказала Елена Демченкова.

Общественница подчеркнула, что во время подготовки пикета не предполагала, что может произойти подобная ситуация.

«Такое произошло первый раз. Обычно прохожие просили сфотографировать меня. А так, чтобы человек попросил сфотографировать его, - для меня было впервые», - отметила Елена Демченкова.

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Согласно федеральному закону, одиночный пикет можно признать многочисленной акцией и привлечь за это к ответственности. Но это может делать только суд и при определенных обстоятельствах, сказала активистка. «В нашем случае отсутствовала организация мероприятия. То есть, мероприятие изначально планировалось как одиночный пикет, без участия группы лиц. Мы же с женщиной не были знакомы и предварительно сговориться не могли», - констатировала Елена Демченкова. Она добавила, что в ближайшее время проводить акции не планирует.

Напомним, Елена Демченкова выступала против массового введения QR-кодов. Помимо пикетирования, она разместила в социальной сети «ВКонтакте» петицию об отмене QR-кодов в Псковской области. «Мы не разносчики заразы, а граждане Российской Федерации. Такие же, как и люди, получившие прививку и переболевшие COVID-19. Мы ничем от них не отличаемся», - говорилось в тексте обращения.