Выступившую за отмену QR-кодов псковичку заподозрили в организации несанкционированного митинга

Псковский городской суд рассмотрел дело общественницы Елены Демченковой, которую обвиняли в организации и проведении несанкционированного митинга.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области, «12 ноября Псковским городским судом было рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении Елены Демченковой».
Судья прекратил производство по делу на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием в действиях псковички состава административного правонарушения.
Елена Демченкова пояснила, почему ее одиночный пикет посчитали несанкционированным митингом.
Общественница подчеркнула, что во время подготовки пикета не предполагала, что может произойти подобная ситуация.
«Такое произошло первый раз. Обычно прохожие просили сфотографировать меня. А так, чтобы человек попросил сфотографировать его, - для меня было впервые», - отметила Елена Демченкова.
Согласно федеральному закону, одиночный пикет можно признать многочисленной акцией и привлечь за это к ответственности. Но это может делать только суд и при определенных обстоятельствах, сказала активистка. «В нашем случае отсутствовала организация мероприятия. То есть, мероприятие изначально планировалось как одиночный пикет, без участия группы лиц. Мы же с женщиной не были знакомы и предварительно сговориться не могли», - констатировала Елена Демченкова. Она добавила, что в ближайшее время проводить акции не планирует.
Напомним, Елена Демченкова выступала против массового введения QR-кодов. Помимо пикетирования, она разместила в социальной сети «ВКонтакте» петицию об отмене QR-кодов в Псковской области. «Мы не разносчики заразы, а граждане Российской Федерации. Такие же, как и люди, получившие прививку и переболевшие COVID-19. Мы ничем от них не отличаемся», - говорилось в тексте обращения.