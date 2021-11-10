Псковский облсовпроф запланировал совместные мероприятия с комитетом по соцзащите

Рабочую встречу с председателем комитета по социальной защите Псковской области Ольгой Евстигнеевой провел председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте.
Во встрече также принимали участие заместитель Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Ольга Шелобанова и председатель обкома профсоюза Татьяна Победова.
По его словам, в ближайшее время будет произведена дополнительная рассылка положения о стимулировании профсоюзных активистов. «В сфере социальной защиты большое количество членов профсоюза, но еще не все в нашей профсоюзной семье! Нам есть, над чем поработать сообща!» - подчеркнул председатель СОП Псковский облсовпроф.
Игорь Иванов отметил, что ему «приятно разговаривать с руководителем, который знает, что такое профсоюз, понимает важность профсоюзной работы». До назначения председателем комитета Ольга Евстигнеева долгое время возглавляла первичную профсоюзную организацию, она и сегодня является членом профсоюза, добавил он.