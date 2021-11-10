Общество

Почти 210 тысяч жителей Псковской области вакцинировались от коронавируса

Почти 210 тысяч жителей Псковской области вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram.

Второй компонент вакцины за прошедшие сутки получили 648 человек. Таким образом, всего вакцинировались 209 494 жителя региона.

Первую аппликацию прививки за прошедший день поставили 844 жителя Псковской области. Всего первым компонентном привились 225 642 человека.

На ревакцинацию отправились 105 человек. Всего повторно привиться от COVID-19 решили 16 425 псковичей.

Так, медики региона использовали 85,1% поступившей в Псковскую область вакцины.

«Во всех муниципалитетах вакцина есть в достаточном количестве. Записывайтесь на прививку, чтобы защитить свое здоровье!» - добавил Михаил Ведерников.