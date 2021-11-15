Почти 290 человек в Псковской области заразились COVID-19 за сутки, семеро скончались

287 человек в Псковской области заразились коронавирусом за прошедшие сутки. За все время пандемии факт заражения инфекцией в регионе подтвердили у 62 387 человек. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале области.
На данный момент в Псковской области провели 634 462 исследования на коронавирус, из них 1 931 – за сутки. Выздоровели в регионе за все время 53 500 пациентов, 205 - за сутки. Умерли в области 988 человек (+7).
Статистика по муниципалитетам:
- Псков – 20868
- Великие Луки – 10135
- Бежаницкий район – 647
- Великолукский район – 1644
- Гдовский район – 1020
- Дедовичский район – 1580
- Дновский район – 460
- Красногородский район – 651
- Куньинский район – 559
- Локнянский район – 439
- Невельский район – 2580
- Новоржевский район – 771
- Новосокольнический район – 1724
- Опочецкий район – 1861
- Островский район – 2723
- Палкинский район – 592
- Печорский район – 1346
- Плюсский район – 1055
- Порховский район – 1862
- Псковский район – 5168
- Пустошкинский район – 609
- Пушкиногорский район – 743
- Пыталовский район – 678
- Себежский район – 1305
- Стругокрасненский район – 915
- Усвятский район – 406
- Иногородние (с 30 декабря 2020 года) - 46.