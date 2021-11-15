Общество

Почти 290 человек в Псковской области заразились COVID-19 за сутки, семеро скончались

287 человек в Псковской области заразились коронавирусом за прошедшие сутки. За все время пандемии факт заражения инфекцией в регионе подтвердили у 62 387 человек. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале области.

На данный момент в Псковской области провели 634 462 исследования на коронавирус, из них 1 931 – за сутки. Выздоровели в регионе за все время 53 500 пациентов, 205 - за сутки. Умерли в области 988 человек (+7).

Статистика по муниципалитетам: