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Общество

Поправки к законопроекту об электронном кадровом документообороте не позволят отказаться от бумаги - эксперты

17.11.2021 09:39|ПсковКомментариев: 0

Госдума должна принять в третьем окончательном чтении закон об электронном документообороте в сфере трудовых отношений. Однако внесенные в него поправки, в частности, сохранение в бумажном виде приказов об увольнении, отложат переход в электронный вид всего жизненного цикла отношений работника и работодателя и создадут риски для иногородних сотрудников, предупреждают эксперты.

Законопроект, принятый накануне во втором чтении, вносит изменения в Трудовой кодекс. Он закрепляет возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе для создания больших возможностей для удаленного трудоустройства, говорится в пояснительной записке.

Действие поправок распространяется на трудовой и ученический договоры, договор о материальной ответственности и порядка 30 видов других кадровых документов. Благодаря этому соискатель сможет подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор, указывают авторы документа, передает «Интерфакс».

Ко второму чтению в законопроект был внесен ряд поправок, ограничивший применение нормативного акта: его действие не будет распространяться на трудовые книжки и формируемые в электронном виде сведения о трудовой деятельности работников, акты о несчастном случае на производстве, приказы об увольнении работника и документы, подтверждающие прохождение инструктажей по охране труда.

По мнению членов рабочей группы «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика» (на ее площадке разрабатывался изначальный вариант законопроекта), такое ограничение не позволит перевести в безбумажный вид все взаимодействие работодателя и работника и обеспечить бесшовность кадровых процессов при оформлении документов, связанных с работой (полный процесс от начала трудовой деятельности до ее прекращения), что и было целью законопроекта.

«Это увеличит время оформления и повлечет дополнительные расходы на хранение бумажных копий. Не исключено также, что будет достигнут обратный эффект - для упрощения процедур увольнения увеличится число случаев найма по договору подряда, а это может ущемлять права работника в случае спорных ситуаций», - заявил директор по направлению «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов.

Вместе с тем сотрудники, работающие удаленно, например, из другого города или региона, будут вынуждены нести дополнительные расходы для оформления увольнения при личном присутствии. Внесенные изменения отложат достижение главного эффекта будущего закона - перехода в электронный вид всего жизненного цикла отношений работников и работодателей, подчеркнул эксперт.

В рабочей группе также отметили, что оформление приказов об увольнении в электронном виде не создало бы возможностей для злоупотребления со стороны работодателя, поскольку уволить работника без ознакомления с приказом невозможно. Такое ознакомление возможно провести только с использованием усиленной квалифицированной или усиленной неквалифицированной электронных подписей, что не дает возможность работодателю осуществить искажение как приказа, так и уведомления работника.

Принятие законопроекта в текущей редакции будет препятствовать оптимизации электронного взаимодействия между работодателями и работниками на всех этапах трудовых отношений, создаст дополнительную нагрузку на иногородних работников и затруднит процедуру оформления приказа об увольнении, что особенно актуально с учетом сложной эпидемиологической ситуации и необходимости минимизации социальных контактов, полагают эксперты.

Теги: #Госдума #законопроект
Источник: Псковская Лента Новостей
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