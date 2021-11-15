Общество

Выявлением «очагов» межнациональной напряженности займутся в Псковской области

Акция «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути!» стартовала в Псковской области 17 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Федеральное оперативно-профилактическое мероприятие «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути!» продлится до 26 ноября. Оно направлено на предупреждение и пресечение экстремистской деятельности, формирование у населения позиции нетерпимости к экстремистской идеологии.

«Исходя из современных вызовов и угроз, приоритетное внимание будет уделено выявлению "очагов" межнациональной и межконфессиональной напряженности, действующих экстремистских организаций, иных деструктивных структур, групп, их лидеров и активных участников, а также лиц, причастных к распространению экстремистской идеологии», - говорится в сообщении.

Важным направлением остается профилактическая работа в отношении той части общества, которая находится в так называемой «зоне риска» (дети из неблагополучных семей, подростки и молодые люди, имеющие склонность к агрессии, силовому методу решения проблем и споров), отметили в ведомстве.

Запланировано проведение конференций, круглых столов, лекций по пропаганде негативного отношения к радикальным объединениям и движениям, развитию общественной активности в духе патриотизма, профилактике экстремистских проявлений, в том числе в интернете.

«Первостепенной задачей мероприятия является совершенствование открытого диалога с обществом и самое главное – формирование обратной связи, касающейся проявления нетерпимости к самой экстремистской идеологии», - добавили в ведомстве.