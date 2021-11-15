Общество

Псковичам напомнили о специальных местах для конных прогулок

Для катания на лошадях и пони на территориях общего пользования в Пскове определены специальные места. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, это сквер на улице Западной (от улицы Коммунальной до улицы Байкова) и сквер между улицей Труда и Сиреневым бульваром.

«Катание на лошадях в других парках и скверах незаконно. Это запрещено и во время проведения общегородских мероприятий в местах массового пребывания людей», - подчеркнули в пресс-службе.

Перечень специально отведенных мест закреплен постановлением администрации города от 28 декабря 2011 года №3396 «Об организации досуга граждан в связи с оказанием услуг по катанию на лошадях (пони) или иных вьючных или верховых животных, гужевых повозках (санях) на территории муниципального образования "Город Псков"». В документе определены и основные правила организации досуга граждан, связанного с оказанием этих услуг.

За несоблюдение установленных требований предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа. Причем ответственность несут как владельцы животных, так и родители несовершеннолетних наездников.