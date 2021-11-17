Общество

Работу псковской профсоюзной организации оценили в Москве

Рабочая встреча председателя СОП Псковский облсовпроф Игоря Иванова с председателем Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Александром Василевским состоялась сегодня, 17 ноября, в штаб-квартире ФНПР в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

В ходе встречи стороны обсудили реализацию федерального отраслевого соглашения в сфере ЖКХ и строительства на территории Псковской области. Игорь Иванов доложил Александру Василевскому о том, что вопрос исполнения соглашения на предприятиях жизнеобеспечения рассмотрели на заседании региональной трехсторонней комиссии.

«Есть положительное движение, комитет по ЖКХ и строительству Псковской области совместно с отраслевым профсоюзом проводит соответствующую работу, но есть и предприятия, где федеральные нормы еще не исполнены, и это сигнал для нас, для реагирования. Положительные сдвиги есть и по коллективно-договорной кампании, нам удалось усилить социальную составляющую, по некоторым предприятиям в разы, экономическая эффективность измеряется в миллионах рублей», - отметил Игорь Иванов в ходе встречи.

В облсовпрофе добавили, что Александр Василевский высоко оценил работу областной организации профсоюза жизнеобеспечения и профобъединения. Также он заметил, что чувствует особое, положительное участие, поддержку отрасли в регионе от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«У нас еще много нерешенных вопросов, но я уверен: мы со всем обязательно справимся! Мы знаем, что люди нам верят и ждут поддержки, и мы будем работать во благо людей труда!» - подчеркнул Игорь Иванов.