Работу псковской профсоюзной организации оценили в Москве

Рабочая встреча председателя СОП Псковский облсовпроф Игоря Иванова с председателем Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Александром Василевским состоялась сегодня, 17 ноября, в штаб-квартире ФНПР в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.
В ходе встречи стороны обсудили реализацию федерального отраслевого соглашения в сфере ЖКХ и строительства на территории Псковской области. Игорь Иванов доложил Александру Василевскому о том, что вопрос исполнения соглашения на предприятиях жизнеобеспечения рассмотрели на заседании региональной трехсторонней комиссии.
В облсовпрофе добавили, что Александр Василевский высоко оценил работу областной организации профсоюза жизнеобеспечения и профобъединения. Также он заметил, что чувствует особое, положительное участие, поддержку отрасли в регионе от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
«У нас еще много нерешенных вопросов, но я уверен: мы со всем обязательно справимся! Мы знаем, что люди нам верят и ждут поддержки, и мы будем работать во благо людей труда!» - подчеркнул Игорь Иванов.