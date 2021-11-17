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Общество

Псковичи могут получать кассовые чеки в электронном виде

17.11.2021 20:20|ПсковКомментариев: 0

Покупатели могут получать кассовые чеки в электронном виде, заявили псковские налоговики. Информацию Псковской Ленте Новостей предоставила пресс-службе УФНС России по Псковской области.

«Каждый покупатель может получить кассовый чек в электронном виде, предоставив продавцу еще до момента расчета свой номер телефона либо адрес электронной почты. Юридически бумажный и электронный чеки равнозначны», - отметили в управлении.

Отсутствие в чеке данных реквизитов является нарушением порядка применения контрольно-кассовой техники, что может послужить основанием для привлечения к административной ответственности.

Проверить кассовый чек можно онлайн на сайте ФНС России в разделе «Новый порядок применения ККТ» или с помощью мобильного приложения «Проверка кассового чека».

В налоговой службе отметили, что электронный чек имеет ряд преимущества для покупателя:

  • его труднее потерять (основной файл чека хранится на сервере ФНС);
  • он не сотрется и не выцветет с течением времени;
  • его можно в любой момент загрузить на экран смартфона и предъявить продавцу в тех или иных целях (например, при возврате товара по гарантии).
Теги: #Псковская область #УФНС по Псковской области #чек
Источник: Псковская Лента Новостей
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