Общество

Псковичи могут получать кассовые чеки в электронном виде

Покупатели могут получать кассовые чеки в электронном виде, заявили псковские налоговики. Информацию Псковской Ленте Новостей предоставила пресс-службе УФНС России по Псковской области.

«Каждый покупатель может получить кассовый чек в электронном виде, предоставив продавцу еще до момента расчета свой номер телефона либо адрес электронной почты. Юридически бумажный и электронный чеки равнозначны», - отметили в управлении.

Отсутствие в чеке данных реквизитов является нарушением порядка применения контрольно-кассовой техники, что может послужить основанием для привлечения к административной ответственности.

Проверить кассовый чек можно онлайн на сайте ФНС России в разделе «Новый порядок применения ККТ» или с помощью мобильного приложения «Проверка кассового чека».

В налоговой службе отметили, что электронный чек имеет ряд преимущества для покупателя: