Общество

Почти 4 тонны мяса пытались незаконно перевезти через границу в Псковской области

Почти 4 тонны баранины и говядины пытались незаконно провезти через границу в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

3,9 тонн говядины в четвертинах на кости и 60 килограммов баранины перевозили в Санкт-Петербург из Республики Беларусь на двух машинах.

В ходе ветеринарного контроля государственные инспекторы ведомства установили, что на партии продукции отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие ее безопасность и происхождение. Также на баранине и партии говядины отсутствовала маркировка (клейма). Кроме того, мясо транспортировали с нарушением — без использования холодильника.

По данным фактам возбудили дела об административных правонарушениях. Товар вернули отправителю.