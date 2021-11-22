Общество

Законопроект об использовании QR-кодов в транспорте рассмотрят региональные парламенты

Законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта направили на рассмотрение в региональные парламенты. Об этом сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Законопроект рассмотрят в регионах и отправят нам в ответ поправки и предложения. Наш комитет по промышленности и торговле Государственной Думы также планирует провести целый ряд мероприятий с представителями бизнес-сообщества и организаций. Будем обсуждать, как защитить права потребителей и промышленников. Люди говорят, что введение QR-кодов нарушает их конституционные права. Но не стоит забывать, что высшее право человека - это право на жизнь и здоровье. Надо задуматься о тех, кому мы угрожаем, какие есть риски заражения», - обратил внимание Александр Козловский.

По его мнению, социальные сети концентрируют негативную реакцию на новый законопроект, и необходимо работать с населением для разъяснения его важности.

Смертность от коронавируса с течением времени возрастает, в том числе и среди врачей, отметил парламентарий. «В начале пандемии люди скорбели о каждом умершем медике. На сегодняшний день от коронавируса умерли 16 000 медиков, и мы начинаем привыкать к этому», - заметил он.