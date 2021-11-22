Общество

Наталью Серебренникову назначили председателем областного КУГИ

Наталью Серебренникову назначили председателем комитета по управлению государственным имуществом Псковской области. С 4 марта 2020 года она исполняла обязанности председателя комитета. Об этом сообщается на сайте органа исполнительной власти.

Наталья Серебренникова родилась 12 августа 1979 года в поселке Земетчино Пензенской области.

В 2001 году окончила Псковский государственный педагогический институт имени С. М. Кирова по специальности «Филология», в 2011 году - Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

С октября 2001 года по август 2003 года работала в Стругокрасненском районном управлении образования в должностях: методиста по дошкольным учреждениям, методиста кабинета по учебной литературе.

С октября 2003 года - кассир, воспитатель в детском саду №1 в Стругах Красных.

С июня 2004 года по август 2007 год - служащая войсковой части 27880.

С 2007 года проходит службу в областном КУГИ на следующих должностях: главного специалиста, консультанта и заместителя начальника отдела управления финансами и персоналом, начальника отдела реестра и разграничения прав собственности комитета.

С 13 октября 2017 года замещала должность первого заместителя областного КУГИ.

Замужем, имеет двоих детей.