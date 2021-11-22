Общество

Начинается видеотрансляция круглого стола в пресс-центре ПЛН о введении QR-кодов

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию круглого стола, посвященного обсуждению федеральной инициативы о применении QR-кодов, который в эти минуты начинается в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей по инициативе Псковского областного Собрания.

Напомним, на минувшей неделе правительство России внесло в Госдуму два законопроекта. В соответствии с первым граждане смогут посещать массовые мероприятия, учреждения культуры, объекты общепита и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. До 1 февраля 2022 года также можно будет предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста, а потом такая возможность будет только у граждан с медотводом. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. Второй законопроект предусматривает введение QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте.

Ряд мер, предусмотренных поправками, уже действует в некоторых российских регионах. Присоединится ли к их числу Псковская область? Насколько необходимо в псковском регионе вводить QR-коды в транспорте и публичных местах?

Эти и другие вопросы обсудят участники круглого стола: