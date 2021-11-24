Общество

255 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области

255 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 64 856, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

За весь период наблюдений специалисты провели 650 533 исследования на COVID-19, в том числе вчера они сделали 1528 тестов.

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Выздоровели 55 640 человек (+267 за сутки), умерли 1035 пациентов.

«Постепенное снижение уровня заболеваемости продолжается. Это хорошая тенденция, которую мы всеми силами будем удерживать», - написал глава региона в своем инстаграм-аккаунте.