Общество

Юрий Сорокин поделился планами по дальнейшему благоустройству «музыкального сквера»

Третий объект в «музыкальном сквере» на улице Калинина в Пскове появится в 2022 году. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил инициатор создания сквера, вице-спикер Псковского областного Собрания, первый заместитель руководителя фракции «Единая России», руководитель общественной приемной партии в Пскове, директор ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин.

«Не хочу раскрывать всех секретов, но я человек настойчивый, третья идея у меня уже в производстве. Сроки пока не назову, но новый арт-объект появится в сквере точно не в этом году, а в следующем. Тянуть не буду, думаю, что всем понравится», - сказал Юрий Сорокин.

Идея создать в Пскове «музыкальный сквер» пришла парламентарию после установки на улице Калинина первого арт-объекта — «музыкальной скамьи».

«Мне случайно пришла идея поставить музыкальную скамейку на улице Калинина, а потом я почитал, как на ее появление в социальных сетях реагируют жители города Пскова. Поступило, в частности, предложение сделать там "музыкальный сквер". Я подумал, что это было бы отлично. Не буду скрывать, иногда я и сам музицирую, а творчество Цоя мне всегда нравилось», - признался Юрий Сорокин.

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В итоге приглашенные из Санкт-Петербурга граффитисты создали мурал с изображением советского рок-музыканта, автора песен, поэта, художника и киноактера Виктора Цоя. Эту работу по заказу Юрия Сорокина они выполнили за два дня. «Как только Виктор Цой начал выступать, он сразу зацепил, вошел в душу нашим гражданам. В его песнях, несмотря на весь драматизм, всегда виден какой-то просвет, ощущение, что впереди все будет хорошо. "Но если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день", - процитировал Юрий Сорокин песню музыканта, - Я думаю, эти тексты в целом отражают российский характер».

Фото: инстаграм-аккаунт Юрия Сорокина

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