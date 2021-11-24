Юрий Сорокин поделился планами по дальнейшему благоустройству «музыкального сквера»

Третий объект в «музыкальном сквере» на улице Калинина в Пскове появится в 2022 году. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил инициатор создания сквера, вице-спикер Псковского областного Собрания, первый заместитель руководителя фракции «Единая России», руководитель общественной приемной партии в Пскове, директор ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин.
Идея создать в Пскове «музыкальный сквер» пришла парламентарию после установки на улице Калинина первого арт-объекта — «музыкальной скамьи».
«Мне случайно пришла идея поставить музыкальную скамейку на улице Калинина, а потом я почитал, как на ее появление в социальных сетях реагируют жители города Пскова. Поступило, в частности, предложение сделать там "музыкальный сквер". Я подумал, что это было бы отлично. Не буду скрывать, иногда я и сам музицирую, а творчество Цоя мне всегда нравилось», - признался Юрий Сорокин.
В итоге приглашенные из Санкт-Петербурга граффитисты создали мурал с изображением советского рок-музыканта, автора песен, поэта, художника и киноактера Виктора Цоя. Эту работу по заказу Юрия Сорокина они выполнили за два дня. «Как только Виктор Цой начал выступать, он сразу зацепил, вошел в душу нашим гражданам. В его песнях, несмотря на весь драматизм, всегда виден какой-то просвет, ощущение, что впереди все будет хорошо. "Но если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день", - процитировал Юрий Сорокин песню музыканта, - Я думаю, эти тексты в целом отражают российский характер».
Фото: инстаграм-аккаунт Юрия Сорокина