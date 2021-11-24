Общество

Случаи фиктивной вакцинации от COVID-19 зафиксированы в Псковской области

Случаи фиктивной вакцинации от COVID-19 зафиксированы в Псковской области. Об этом в прямом эфире РБК ТВ сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Особое внимание мы уделяем тем врачам, которые предлагают людям поддельные сертификаты, выливая вакцину в раковину, но делая при этом отметку о том, что человек привился, либо вкалывая что-то другое вместо вакцины», - сказал Михаил Ведерников.

По его словам, такие случаи в регионе единичны, ими предметно занимаются правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Михаил Мурашко предложил привлекать врачей, выступающих против вакцинации от коронавируса, к уголовной ответственности.