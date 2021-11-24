Общество

Названы противопоказания к вакцинации «Спутником М»

Противопоказаниями к вакцинации «Спутником М» являются тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные, а также неинфекционные болезни. Об этом говорится в инструкции к препарату, пишет ТАСС.

Вакцинация препаратом может представлять риск для пациентов с аутоиммунными заболевания и злокачественными новообразованиями.

«Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующий групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относится к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний); со злокачественными новообразованиями», - говорится в инструкции.

Напомним, «Спутник М» («Гам-КОВИД-Вак М») – вакцина против коронавируса для детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Вакцина основана на той же платформе, что и оригинальный «Спутник V», и точно так же вводится двумя компонентами с интервалом в 21 день.