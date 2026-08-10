Работу светильников восстановили на Талабских островах в Псковском округе

Завершены и приняты работы по устройству дополнительных линий уличного освещения в 12 населенных пунктах Псковского муниципального округа, сообщается в канале Мах главы округа Натальи Федоровой.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Мах

Дополнительное освещение появилось в деревнях Ваулино, Великое Село, Гора, Коренцы, Хотицы, Черняковицы, Неелово-1, Неелово-2, Селище, Стяглы, Устье, Дуброво. Кроме того, на Талабских островах восстановили работу 27 светильников, вышедших из строя после удара молний в линии электропередач.

«Фонари буквально оплавились. Три светильника на острове Белова и 24 - на острове имени Залита сгорели в результате скачка напряжения. В настоящее время они заменены, освещение работает», - поделилась Наталья Федорова.

Средства на проведение работ в размере 6,9 млн рублей выделили из муниципального бюджета. Накануне в приемке работ на территориях вместе с сотрудниками администрации округа принял участие депутат муниципального Собрания Андрей Ключко.

«Отмечу, обращения по установке дополнительного освещения звучат в ходе личных приемов граждан. Ежегодно стараемся расширить географию населенных пунктов округа, где этот вопрос успешно решен. ТОСы также решают эту задачу, в этом сезоне на реализации несколько таких проектов», - добавила Наталья Федорова.