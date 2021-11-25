Общество

Повара из школьных столовых Псковской области выступят на всероссийском конкурсе

Повара школьных столовых из Пскова и Опочецкого района представят регион на Всероссийском конкурсе «Лучшая столовая школы», передает официальный телеграм-канал региона.

По итогам регионального этапа конкурса «Лучшая столовая школы» жюри определило лидеров Псковской области.

В номинации «Лучшая столовая городской школы» победителем стали повара Псковской инженерно-лингвистической гимназии. В номинации «Лучшая столовая сельской школы» победу одержали работники столовой Теребенской средней школы Опочецкого района.

Победители примут участие на Всероссийском этапе конкурса, который пройдет в декабре в Москве. Он будет проводиться в виде представления презентации тематического стола с рационом питания учащихся начальной школы. В состав тематического стола должно быть включено не менее трех готовых блюд.