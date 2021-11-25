Общество

Интернет-ресурс «Без срока давности» представили псковские архивисты

Интернет-ресурс «Без срока давности» представили псковские архивисты. Об этом Государственный архив Псковской области сообщил в социальной сети.

Сотрудники Государственного архива Псковской области был создали интернет-ресурс «Без срока давности». На данный момент к работе над ним присоединились архивисты из других регионов - Ленинградской, Орловской, Волгоградской, Тульской, Московской, Калужской, Ростовской, Новгородской, Тверской, Липецкой областей и Республики Крым. Ознакомиться с результатами работы можно по ссылке.

«Сайт стал площадкой для размещения уникальных архивных документов о Великой Отечественной войне. Здесь же регулярно появляются новости, близкие проекту "Без срока давности". Есть у этой работы и еще одно направление — создание интерактивной карты нацистских преступлений. Раздел можно отыскать по ссылке», - отметили сотрудники архива.

Шаг за шагом сотрудники архива прикрепляют конкретные документы к географической карте. На данный момент активная работа ведется по двум регионам: Псковской и Орловской областям. Пользователи могут локально изучить документы, связанные с определенными территориями, отыскать свидетельства о зверствах нацистов в отношении жителей конкретных населенных пунктов. Это значительно упрощает работу исследователей, сотрудников музеев, студентов и школьников, готовящих доклады по истории Великой Отечественной войне.

При клике на конкретную тему пользователю открывается документ и текстовые выдержки из него, которые призваны помочь разобрать почерк, некоторые размывы на бумаге или выгоревший печатный текст.

Одно из таких свидетельств - материалы из акта комиссии о злодеяниях нацистов на территории Опочецкого района. Документы составлены в ноябре 1944 года. Вот выдержка из них: «В феврале 1942 году немецкие каратели арестовали жителей деревни Косилово Федора Яковлевича и Евдокима Яковлевича Яковлевых, которых отправили в тюрьму города Опочки, где подвергали пыткам и истязаниям, а затем расстреляли близ деревни Песчивка Пригородного сельсовета».