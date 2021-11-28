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Общество

Губернатор рассказал, ждет ли псковичей ведение QR-кодов в транспорте

28.11.2021 14:30|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области не планируется вводить QR-коды в продуктовых магазинах и транспорте, заявил губернатор Михаил Ведерников. Этой теме он уделил внимание в своем видеообращении к жителям региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. «Мы такой вариант даже не рассматриваем», - сказал он.

При этом он напомнил, что он уровень наполняемости кинотеатров и театров, а также областной филармонии увеличен с 50 до 70%. «Документы для заселения в гостиницы с 10 декабря будут идентичны тем, что требуются для посещения общепита, фитнес-клубов и так далее. С 20 декабря по 9 января система допуска по QR-кодам будет распространяться на бани и сауны. Сделано это по причине того, что туда, к сожалению, переместились корпоративы, в том числе и предновогодние, и переместились они из общепита. Это создает дополнительные риски», - отметил глава региона.

Также в двух районах - Пустошкинском и Пушкиногорском - на две недели запрещены массовые мероприятия, очные занятия в учреждениях дополнительного образования и спортивных школах. «Во-первых, там зафиксированы множественные нарушения действующих требований. Во-вторых, как следствие, в этих двух муниципалитетах за месяц переболело 2% населения. Это очень много по сравнению с другими районами», - прокомментировал Михаил Ведерников.

Теги: #Псковская область #транспорт #коронавирус #ограничения
Источник: Псковская Лента Новостей
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