Общество

Врачей из «красных зон» предложили направлять на реабилитацию в псковские санатории

Врачей, работающих в «красных зонах» с больными, зараженными коронавирусной инфекцией, предложили направлять на реабилитацию в санатории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов принял участие в конференции регионального отделения всероссийского общественного движения «Народный фронт "За Россию!"». В ходе конференции участники утвердили отчет о работе, сформировали общественные предложения членов регионального штаба ОНФ, которые коснулись всех сфер жизнедеятельности.

Было внесено предложение предусмотреть меры профилактики и реабилитации для сотрудников медучреждений, работающих в «красных зонах», в форме санаторно-курортного оздоровления на базе региональных санаториев, а также расширить уже действующие региональные программы.

Также предложили расширить программы благоустройства городской среды, безопасных дорог, экопросвещения детям, доступной среды и так далее. Все предложения будут переданы губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

«ОНФ - это лидерское, президентское движение, которое объединяет экспертов, профессионалов, неравнодушных, ответственных людей, тех, кто не сидит на месте, тех, у кого большой опыт в реализации социально значимых проектов, инициатив, тех, кто хочет сделать мир вокруг себя лучше, добрее! В ходе конференции были сформированы руководящие органы регионального отделения, я и еще ряд коллег по профсоюзному цеху вошли в состав регионального штаба и контрольно-ревизионную комиссию движения. Будем дальше работать во благо людей!» - прокомментировал Игорь Иванов.