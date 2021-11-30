Общество

За несоблюдение «масочного» режима за неделю оштрафовали почти 250 псковичей

247 человек в Псковской области оштрафовали за нарушение «масочного» режима за неделю, с 22 по 28 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

«Судами Псковской области за период с 22 по 28 ноября 2021 года рассмотрено 281 дело об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение "масочного" режима)), из них 247 правонарушителям назначены штрафы от 1000 рублей», - говорится в сообщении.

Кроме того, было вынесено 30 предупреждений, по четырем делам приняли иные процессуальные решения.