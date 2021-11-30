Общество

Архив опубликовал записку желающего вернуться в военный Псков учителя

Государственный архив Псковской области опубликовал докладную записку от 22 сентября 1944 года, которую написал Лазарь Кремер, в довоенные годы работавший на различных должностях в школах Пскова и Псковского района. Документ размещен на странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

«Я, Кремер Л.С., член ВКП(б) с 1938 года, до эвакуации работал 9 лет в Псковском районе и в городе Пскове. Работа моя протекала на разных должностях. Работал 7 лет на должности учителя и директора разных школ Псковского района, один год работал в аппарате Псковского РКВКП(б) в качестве пропагандиста и последний год (1941) по решению бюро РКВКП(б) работал заместителем заведующего Псковского РАЙОНО. В настоящее время вернулся из госпиталя после тяжелого ранения, но чувствую, что работать еще могу. Имею большое желание вернуться в родной город и район, где мне все и все знакомы. Прошу вашего распоряжения организовать для меня и моей жены вызов (она также работала учительницей в одной из школ города Пскова). Считаю, что это вполне возможно. Прошу не отказать в моей просьбе», - говорится в тексте документа.

Записка была адресована в Ленинградский обком ВКП(б). Проживала тогда семья Кремер в Новосибирской области.