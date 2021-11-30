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Общество

Псковичи смогут проверить знания об истории Великой Отечественной войны

02.12.2021 08:14|ПсковКомментариев: 0

Традиционная международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» состоится в День Неизвестного солдата, 3 декабря. В Псковской области для проведения тестирования зарегистрировано более 100 площадок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона. 

Участникам предложат проверить знания об истории Великой Отечественной войны, ответив на ряд вопросов, охватывающих различные события этого трагического этапа истории страны, пояснили в администрации. Это можно сделать в специальной форме на сайте проекта. Доступ к онлайн-тестированию будет открыт в течение всего дня 3-го декабря. Согласно положению акции, дистанционный формат участия является приоритетным. Для участников тестирования на площадках организаторы распечатают тест на бланках.

Тест состоит из 30 вопросов, на его выполнение отведено 30 минут. Каждый участник получит сертификат.

Организаторами международной акции выступают молодежные парламенты России и Российское военно-историческое общество. Проект направлен на историческое просвещение молодежи, сохранение и поддержание исторической грамотности о Великой Отечественной войне.

Теги: #Псковская область #Великая Отечественная война #тесты
Источник: Псковская Лента Новостей
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