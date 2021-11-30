Общество

Почти 11 тысяч детей отдохнули летом в псковских лагерях

Общая численность отдохнувших и оздоровившихся детей в Псковской области с июня по августа текущего года составила 10,7 тысячи человек, из них 52,3% составили девочки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика: Псковстат

За период с июня по август 2021 года оздоровлением детей и подростков в регионе занимались 115 организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), более половины из которых (62,6%) функционировали в городской местности.

В Пскове и Великих Луках работало наибольшее число организаций отдыха и оздоровления детей – соответственно 25% и 11% от общего числа организаций.

По сравнению с летней оздоровительной кампанией 2020 года число открывшихся организаций отдыха детей и их оздоровления увеличилось в 1,9 раза, а численность отдохнувших в них за летний период детей – в 2,5 раза.

Все дети, отдохнувшие летом в организациях отдыха и оздоровления, – жители Псковской области.

Различными формами отдыха и оздоровления были охвачены 473 ребенка с ограниченными возможностями здоровья и ребенка-инвалида (в 2020 году – 104 ребенка). Доля этих детей в летний период 2021 года составила 4,4% от общей численности отдохнувших детей, что на 1,9 процентного пункта выше, чем за аналогичный период 2020-го.

Воспитанием и уходом за детьми в организациях отдыха детей и их оздоровления занимались 1,8 тысячи педагогических, медицинских и обслуживающих работников, из них педагоги и вожатые составили 1,2 тысячи человек (68%). В 2021 году в среднем на каждого воспитателя приходилось по 9 детей (как и в 2020 году). За здоровьем детей наблюдали 117 медицинских работников.