Общество

Двум районам Псковской области поручили нарастить темпы вакцинации от COVID-19

Выездные заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19 состоялись в Пушкиногорском и Пустошкинском районах по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова — председателя регионального штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото здесь и далее: газеты «Пушкинский край» и «Вперед»

Рабочий выезд в муниципалитеты, в которых отмечается наиболее сложная эпидемиологическая обстановка, совершила первый вице-губернатор Вера Емельянова совместно с председателем профильного областного комитета Мариной Гаращенко и руководителем территориального управления Роспотребнадзора Александром Нестеруком. В выездных заседаниях оперативного штаба приняли участие представители муниципальной власти и территориальных надзорных органов, а также сотрудники местных учреждений здравоохранения.

Участники обсудили оперативную информацию по заболеваемости коронавирусом и ход прививочной кампании. В обоих муниципалитетах отмечен недостаточный уровень вакцинации пожилых людей и беременных женщин. Вера Емельянова подчеркнула принципиальную важность вакцинации граждан этих категорий, поскольку они наиболее уязвимы перед новой коронавирусной инфекцией и находятся в особой группе риска по развитию осложнений.

По результатам совещаний руководству этих муниципалитетов поручили предпринять дополнительные меры с целью увеличения темпов и роста эффективности прививочной кампании, усилить контроль за соблюдением «масочного» режима в общественных местах и на транспорте и продолжить разъяснительную работу с населением и рабочими коллективами о важности иммунизации. Кроме того, перед главами районов поставили задачу по привлечению граждан, переболевших COVID-19, к прохождению диспансеризации.

Также в рамках визита в Пустошкинский район Вера Емельянова и Марина Гаращенко посетили районную больницу. Они проконтролировали организацию рабочего процесса в учреждении и исполнение данных ранее поручений.

В настоящее время в здании больницы ведутся работы по ремонту первого этажа. Обновление помещений проводят по программе модернизации первичного звена здравоохранения. В рамках совершенствования качества оказания диагностической помощи населению для учреждения закуплен новый аппарат УЗИ стоимостью 4,4 млн рублей.