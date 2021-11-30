Общество

Отделение Союза пенсионеров Псковской области третий год лидирует в СЗФО

Региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» заняло первое место в Северо-Западном федеральном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Имена победителей ежегодного конкурса озвучили на форуме «Серебряное волонтерство — путь к активному участию в социальной жизни общества», который прошел в Москве.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

«Мы подтвердили свое лидерство третий раз подряд. Это для нас значимо, ведь на конкурс были поданы серьезные заявки от других отделений. Победа — это работа всего коллектива. Несмотря на пандемию, организация продолжает осуществлять свою деятельность не менее активно и интересно. Мы работаем как в очном, так и в дистанционном форматах. На столь высокую оценку также повлияла реализация президентского гранта по проекту ”Мудрость и юность. Пожилые — детям, дети — пожилым”, открытие ресурсных центров добровольчества», - прокомментировал заместитель председателя регионального отделения СПР по Псковской области, общественный помощник губернатора Светлана Мельничук.

В настоящее время в составе регионального отделения более четырех тысяч жителей региона. Общественная организация направляет свою деятельность на поддержку активного долголетия, а также на реализацию ряда социально значимых инициатив.

Отмечается, что сейчас особое внимание уделяется проекту «Давайте возводить мосты между поколениями!», который в этом году был удостоен регионального гранта. Он адресуется пожилым людям и представителям студенческого сообщества. В рамках проекта планируется проведение различных образовательных лекториев, коллоквиумов, дискуссий, ролевых и деловых игр, мастер-классов и других мероприятий, участники которых пополнят знания по истории и этапам развития страны. Кроме того, проект предполагает изучение иностранного языка.

В администрации напомнили, что форум Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» проводится для развития системы «серебряного» добровольчества и активного долголетия, содействия государству в решении острых социальных проблем. Участниками мероприятия стали руководители региональных отделений Союза пенсионеров России из 60 субъектов РФ, представители органов власти и общественных организаций, курирующих вопросы добровольчества. Конкурс на лучшее региональное отделение в каждом федеральном округе проводится с 2010 года. Отбор проходит по 22 критериям среди которых численность членов организации, количество местных отделений, деятельность университета третьего возраста, участие в федеральных и региональных проектах.