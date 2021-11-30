Общество

В связи с установкой новогодней ели 8 декабря ограничат движение в центре Пскова

Новогоднюю ель на Октябрьской площади в Пскове будут устанавливать в среду, 8 декабря. Для этого с 9:00 до 24:00 будет вводиться ограничение движения автотранспорта по полосам движения, примыкающим к центральному кругу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

В связи с сокращением полос движения в указанное время возможны заторы автотранспорта в центре города, заметили в администрации.

Власти Пскова просят автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и по возможности заранее выбирать пути объезда. При движении водителям следует обращать особое внимание на схему организации движения автотранспорта и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что также новогодние деревья появятся в сквере на Четырех углах и в парке на пересечении улицы Труда и проспекта Энтузиастов.