Петр Алексеенко объяснил, почему он против введения QR-кодов

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) объяснил, почему он против введения QR-кодов.
По мнению Петра Алексеенко, введение QR-кодов — это шаг к тому, чтобы «осуществлять контроль за человеком».
«И QR-код не гарантирует, что человек не заболеет. Он может привиться и потом заболеть, но у него будет QR-код, и он будет везде ходить, заражать людей. Я считаю, что нужно более качественно поднять нашу медицину, укрепить ее — есть возможности и средства. Этим надо конкретно заниматься и готовить кадры», - добавил он.