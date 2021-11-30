Общество

Петр Алексеенко объяснил, почему он против введения QR-кодов

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) объяснил, почему он против введения QR-кодов.

«В Писковичах одно почтовое отделение, куда пенсионеры идут получать пенсию. Оно каждый день забито. Все идут на эту почту, в основном пенсионеры, пожилые люди. Не все они прививались, не все они переболели, не все они получили QR-код. Значит, человек останется без пенсии? В почтовые отделения, в магазины не будут пускать без QR-кода. Куда человеку идти? Всех волонтеры не обеспечат. Мы считаем, что присвоение всем QR-кода не будет способствовать тому, чтобы улучшить обстановку с коронавирусом», - объяснил свою позицию политик.

По мнению Петра Алексеенко, введение QR-кодов — это шаг к тому, чтобы «осуществлять контроль за человеком».

«И QR-код не гарантирует, что человек не заболеет. Он может привиться и потом заболеть, но у него будет QR-код, и он будет везде ходить, заражать людей. Я считаю, что нужно более качественно поднять нашу медицину, укрепить ее — есть возможности и средства. Этим надо конкретно заниматься и готовить кадры», - добавил он.