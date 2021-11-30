Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новогодний конкурс по украшению фасадов
Борьба «Справедливой России» с безработицей
полиция против «звонарей»
«Псковэнергосбыт» дарит школам новое освещение
экопром быстро и чисто
Мифы о стоматологах развеяны
не приходят квитанции?
как исправить ошибки в квитанции
Как платить за «общее» электричество
доставка еды в пскове
Спортивная онлайн-конференция
удушающая опасность
Телефон прямого эфира 56-73-72
декодируем QR-реальность
Правила безопасности с газовым оборудованием
 
 
 
ещё Общество 30.11.2021 16:120 30 лет мобильной связи: как Tele2 развивает сеть в Псковской области 03.12.2021 16:450 В Пскове запретили выход на лед 03.12.2021 16:430 Михаил Ведерников перечислил достижения некоммерческих организаций 03.12.2021 16:180 ПЛН-ТВ: Считают ли псковичи себя счастливыми людьми? 03.12.2021 16:080 Народная артистка России Нина Ургант скончалась на 93-м году жизни 03.12.2021 15:450 До 12 декабря в Псковской области сохранится морозная погода
 
 
 
Самое популярное 01.12.2021 13:423 Мужчина умер на автобусной остановке в Пскове 26.11.2021 12:1516 Систему QR-кодов расширят на бани и сауны в Псковской области 28.11.2021 21:3422 «Маразм крепчал, деревья гнулись!»: реаниматолог высказалась о визите антиваксеров в больницу 28.11.2021 22:1010 Резкий рост цен на недвижимость объяснил руководитель компании «Псковжилстрой» 01.12.2021 12:2514 Сити-менеджер Пскова Борис Елкин назвал имена своих заместителей
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Михаил Ведерников перечислил достижения некоммерческих организаций

03.12.2021 16:43|ПсковКомментариев: 0

Губернатор области Михаил Ведерников поприветствовал участников девятого регионального форума социально ориентированных некоммерческих организаций «Содействие», который стартовал 3 декабря в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Глава региона обратил внимание, что последние три года ведущая тема форумов НКО — формирование сильного и профессионального некоммерческого сектора, который способен реализовать значимые и ресурсные социальные проекты. В этой части Михаил Ведерников отметил уже имеющиеся серьезные достижения.

Так, в прошлом году в рамках федеральных конкурсов общими усилиями НКО в область на решение насущных вопросов было привлечено более 100 миллионов рублей. В этом году при поддержке фонда президентских грантов существенно усилили региональную поддержку — объем грантовых средств увеличили в два раза и составил более 20 миллионов рублей. Кроме того, дополнительно было проведено софинансирование проведения муниципальных конкурсов. Этим инструментом воспользовались пять районов, которые получили от 50 до 100 тысяч рублей.

Еще одним из важнейших достижений года стало открытие центра молодежи и общественных инициатив. В перспективе для максимального охвата активного населения проектные офисы появятся во всех районах региона, добавил губернатор.

Мероприятия форума «Содействие» проходят на базе Псковского государственного университета. В них принимают участие 12 представителей более 100 СОНКО области, часть из них выступает в режиме онлайн. Для них подготовили обширную просветительскую и образовательную программы. Представители смогут ознакомиться с десятью презентационными площадками соучастников  и узнать об их опыте развития организаций, в том числе с помощью привлечения грантовых средств.

Помимо этого, ряду участников за реализацию общественных проектов вручат благодарственные письма губернатора Псковской области. Отметят и специалистов профильного управления региональной администрации за активную поддержку некоммерческого сектора. Некоторые СОНКО получат денежные сертификаты на реализацию своих планов.

Организаторами форума выступили управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области, Центр молодежи и общественных инициатив, Общественная палата Псковской области совместно с Общественной палатой РФ, центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» при содействии администрации Псковской области и благотворительного фонда «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Теги: #губернатор #администрация Псковской области #некоммерческие организации
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Считаете ли вы себя счастливым человеком?
В опросе приняло участие 393 человека
03.12.2021, 16:450 В Пскове запретили выход на лед 03.12.2021, 16:430 Михаил Ведерников перечислил достижения некоммерческих организаций 03.12.2021, 16:380 Петр Алексеенко: Наша основная цель — победа социализма 03.12.2021, 16:350 Жительницу Пыталовского района осудили за мошенничество с маткапиталом
03.12.2021, 16:340 Псковские власти ведут переговоры о запуске авиаперелетов в Турцию 03.12.2021, 16:320 Хореографический спектакль от арт-проекта «Княжество» увидят псковичи 03.12.2021, 16:180 ПЛН-ТВ: Считают ли псковичи себя счастливыми людьми? 03.12.2021, 16:170 Невельчанка попросила не наказывать строго сломавшего ей ребро сожителя
03.12.2021, 16:150 В Пскове решили не повышать стоимость проезда в автобусах 03.12.2021, 16:120 «Ну какава красота!» 03.12.2021, 16:100 Калининградец предстанет перед судом за смертельное ДТП в Куньинском районе 03.12.2021, 16:080 Народная артистка России Нина Ургант скончалась на 93-м году жизни
03.12.2021, 16:020 Снегопад ухудшает ситуацию с вывозом ТКО в Пскове и Псковском районе 03.12.2021, 15:560 Псковский губернатор заявил о необходимости строить новые очистные сооружения 03.12.2021, 15:460 Автосалон Geely открылся в Пскове 03.12.2021, 15:450 До 12 декабря в Псковской области сохранится морозная погода
03.12.2021, 15:390 Зеленый день принес рекордное количество бонусов от СберСпасибо 03.12.2021, 15:330 Отделение Союза пенсионеров Псковской области третий год лидирует в СЗФО 03.12.2021, 15:210 Депутаты областного Собрания участвуют в акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» 03.12.2021, 15:090 Трактор и автобус столкнулись на остановке в Псковском районе
03.12.2021, 15:070 Память погибших воинов почтили в Пскове в День неизвестного солдата 03.12.2021, 15:020 Расходы на благоустройство Великих Лук обсудили с общественными советниками 03.12.2021, 14:530 «Обратный отсчет»: В 2022 год заглянет коммунист Петр Алексеенко. ВИДЕО 03.12.2021, 14:500 Житель Новосокольников может сесть в тюрьму за грабеж
03.12.2021, 14:320 В Псковской области рекомендовали запретить выход на лед 03.12.2021, 14:292 Около пяти тысяч кубометров снега вывозят из Пскова каждый день 03.12.2021, 14:232 Шойгу вручил награду 104-му десантно-штурмовому полку 03.12.2021, 14:1523 Площадь Ленина в Пскове предложили переименовать
03.12.2021, 14:050 Выставку во славу Александра Невского открыл в Пскове музей-заповедник «Михайловское» 03.12.2021, 13:502 Петр Алексеенко объяснил, почему он против введения QR-кодов 03.12.2021, 13:472 Псковичке пришлось нести коляску с ребенком на руках из-за неубранного снега 03.12.2021, 13:401 В Великих Луках монтируют 700-метровую гирлянду
03.12.2021, 13:340 Облсовпроф назвал фабрику «Славянка» флагманом текстильной промышленности России 03.12.2021, 13:314 Вакцинированным псковичам объяснили, какие документы нужно предоставить для отгула 03.12.2021, 13:281 Порховичка фиктивно прописала азербайджанца и стала фигурантом уголовного дела 03.12.2021, 13:161 Поезд Петрозаводск – Великие Луки отправится 30 декабря
03.12.2021, 13:110 «Управляйки» Пскова начнут штрафовать за неубранный снег во дворах 03.12.2021, 13:080 Росгвардейцы возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в Пскове 03.12.2021, 13:050 «Хайпожоры»: Снег идет, кадровые перестановки и Instagram против «Молодой гвардии». ВИДЕО 03.12.2021, 13:011 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Петром Алексеенко
03.12.2021, 13:000 В связи с установкой новогодней ели 8 декабря ограничат движение в центре Пскова 03.12.2021, 12:573 Оплата детских садов в Великих Луках вырастет на 500 рублей с 1 января 03.12.2021, 12:390 Жителю Локни грозит тюрьма за реакцию на замечание о пьянстве 03.12.2021, 12:251 Проект завода «Титан-Полимер» занял первое место на международной премии «Мы вместе»
03.12.2021, 12:200 Утечку на сетях теплоснабжения устраняют на проспекте Энтузиастов в Пскове 03.12.2021, 12:121 Более 12 тысяч пачек сигарет без акцизов изъяли псковские таможенники 03.12.2021, 12:030 В Пскове отремонтировали еще пять дворов 03.12.2021, 11:581 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»
03.12.2021, 11:560 Двум районам Псковской области поручили нарастить темпы вакцинации от COVID-19 03.12.2021, 11:540 Архив показал фото церемонии захоронения останков Неизвестного солдата в Пскове 03.12.2021, 11:470 Еще шесть человек стали жертвами коронавируса в Псковской области 03.12.2021, 11:440 Новые теннисные столы появились в лицее №22 города Пскова
03.12.2021, 11:3817 Верующие могут войти в псковские храмы без QR-кода 03.12.2021, 11:300 Сбербанк за год нарастил кредитный портфель МСП почти на 40% 03.12.2021, 11:171 «Обратный отсчет»: В 2022 год заглянет коммунист Петр Алексеенко 03.12.2021, 11:162 Интерактив: Зайцы поневоле
03.12.2021, 10:590 Энергосервисные контракты позволят псковским бюджетным организациям сэкономить 03.12.2021, 10:495 Из-за сильного снегопада псковичам рекомендуют оставаться дома 03.12.2021, 10:445 Пьяный пскович ножом ударил незнакомца в ягодицу 03.12.2021, 10:421 Псковский драмтеатр опубликовал афишу Пушкинского фестиваля
03.12.2021, 10:341 «Хайпожоры»: Снег идет, кадровые перестановки и Instagram против «Молодой гвардии» 03.12.2021, 10:240 Глава РФПИ объяснил проблемы с одобрением ВОЗ вакцины «Спутник V» 03.12.2021, 10:070 Число вакансий для соискателей с инвалидностью в Псковской области за год выросло на 216% 03.12.2021, 09:520 Жилой дом и три хозпостройки сгорели в Красногородском районе
03.12.2021, 09:450 «Ветер, снег, все лицо красное»: Юлия Пересильд поделилась впечатлениями от зимнего Пскова 03.12.2021, 09:330 Стали известны подробности смертельного ДТП под Невелем. ФОТО 03.12.2021, 09:174 Сезонный рост цен на мандарины произошел в России 03.12.2021, 09:036 Для лечения пациентов с COVID-19 в Псковскую область прибыли 30 военных врачей
03.12.2021, 08:467 Вальс снегоуборочной техники в Пскове попал на видео 03.12.2021, 08:301 Псковичам предлагают послушать коллекцию грампластинок 03.12.2021, 08:161 Почти 11 тысяч доз вакцин от коронавируса поступило в Псковскую область 03.12.2021, 08:000 Бизнес указал на риск дефицита электроники в России
03.12.2021, 07:490 190 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 03.12.2021, 07:390 Минтранс планирует отказаться от идеи проверки QR-кодов при продаже билетов на самолет 03.12.2021, 07:200 «Россети Северо-Запад» показали, как карельские энергетики пробираются через псковские леса 03.12.2021, 07:000 Минздрав уточнит список медотводов от вакцинации от COVID-19
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru