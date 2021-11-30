Общество

Михаил Ведерников перечислил достижения некоммерческих организаций

Губернатор области Михаил Ведерников поприветствовал участников девятого регионального форума социально ориентированных некоммерческих организаций «Содействие», который стартовал 3 декабря в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Глава региона обратил внимание, что последние три года ведущая тема форумов НКО — формирование сильного и профессионального некоммерческого сектора, который способен реализовать значимые и ресурсные социальные проекты. В этой части Михаил Ведерников отметил уже имеющиеся серьезные достижения.

Так, в прошлом году в рамках федеральных конкурсов общими усилиями НКО в область на решение насущных вопросов было привлечено более 100 миллионов рублей. В этом году при поддержке фонда президентских грантов существенно усилили региональную поддержку — объем грантовых средств увеличили в два раза и составил более 20 миллионов рублей. Кроме того, дополнительно было проведено софинансирование проведения муниципальных конкурсов. Этим инструментом воспользовались пять районов, которые получили от 50 до 100 тысяч рублей.

Еще одним из важнейших достижений года стало открытие центра молодежи и общественных инициатив. В перспективе для максимального охвата активного населения проектные офисы появятся во всех районах региона, добавил губернатор.

Мероприятия форума «Содействие» проходят на базе Псковского государственного университета. В них принимают участие 12 представителей более 100 СОНКО области, часть из них выступает в режиме онлайн. Для них подготовили обширную просветительскую и образовательную программы. Представители смогут ознакомиться с десятью презентационными площадками соучастников и узнать об их опыте развития организаций, в том числе с помощью привлечения грантовых средств.

Помимо этого, ряду участников за реализацию общественных проектов вручат благодарственные письма губернатора Псковской области. Отметят и специалистов профильного управления региональной администрации за активную поддержку некоммерческого сектора. Некоторые СОНКО получат денежные сертификаты на реализацию своих планов.

Организаторами форума выступили управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области, Центр молодежи и общественных инициатив, Общественная палата Псковской области совместно с Общественной палатой РФ, центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» при содействии администрации Псковской области и благотворительного фонда «Святой равноапостольной княгини Ольги».