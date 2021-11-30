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Общество

Энергетики восстановили 840 км линий электропередач в Псковской и Новгородской областях

03.12.2021 19:24|ПсковКомментариев: 0

«Россети Северо-Запад» в течение дня восстановили 840 км ЛЭП в Новгородской и Псковской областях после ночных и утренних снегопадов, дождей и метелей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском филиале компании, энергетики включили 42 линии электропередачи и 800 трансформаторных подстанций.

Специалисты компании не допустили масштабных отключений. Многих потребителей включали в первые часы после технологических нарушений.

228 бригад компании работают на линиях до полной ликвидации последствий сегодняшней стихии. Специалисты вынуждены пробираться к ЛЭП через сугробы и поваленные деревья.

Также энергетики отрабатывают локальные заявки потребителей в отдалённых деревнях и хуторах после снегопадов и ледяных дождей, которые продолжаются в регионах несколько дней. Зачастую налипание снега на провода и ветки деревьев вызывают повторные технологические нарушения.

Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме.

Энергетики ведут непрерывный мониторинг текущей ситуации, готовятся к ухудшению погоды. В регионах продолжается снегопад, который прогнозируется и на выходные.

«Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи.

Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону #Россети 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф

Источник: Псковская Лента Новостей
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