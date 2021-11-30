Оттепель после 25-градусного мороза придет в Псковскую область. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.
Однако уже 10 числа погода резко изменится, и в Псковскую область придет оттепель. Столбик термометра поднимется до 0 градусов.
«В городе снег, вероятнее всего, растает, а за городом еще может остаться. Затем, скорее всего, морозы вернутся, но пока что никто не может дать такую гарантию», - добавила начальник Псковского гидрометцентра.