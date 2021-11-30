Общество

Оттепель после 25-градусного мороза придет в Псковскую область

Оттепель после 25-градусного мороза придет в Псковскую область. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Тридцатиградусные морозы в ближайшее время мы не ожидаем, но, например, уже сегодня ночью по Пскову было 24 градуса мороза, а в Стругах Красных - минус 25. Сегодняшняя ночь будет теплее, потому что пойдет небольшой снег и будет облачно. В дальнейшем снова будет морозно, до 25 градусов», - отметила Тала Нещадимова.

Однако уже 10 числа погода резко изменится, и в Псковскую область придет оттепель. Столбик термометра поднимется до 0 градусов.

«В городе снег, вероятнее всего, растает, а за городом еще может остаться. Затем, скорее всего, морозы вернутся, но пока что никто не может дать такую гарантию», - добавила начальник Псковского гидрометцентра.