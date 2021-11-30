Общество

Начальники учреждений псковского УФСИН сдали зачеты по огневой подготовке

Учебно-методические сборы состоялись на базе исправительной колонии №6, расположенной в поселке Сосновый Бор Себежского района, под руководством временно исполняющего обязанности начальника УФСИН России по Псковской области Алексея Емельянова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В мероприятии приняли участие руководители всех учреждений, подведомственных УФСИН России по Псковской области. Главной целью сборов было повышение уровня профессиональной подготовки и совершенствование знаний, умений и навыков сотрудников, а также обмен опытом работы по организации служебной деятельности.

Основная часть проводимых в рамках сборов занятий имела практическую направленность. Кроме того, для участников провели лекции и семинары по основным направлениям деятельности уголовно-исполнительной системы.

В ходе занятий начальникам учреждений довели информацию об организации системы видеонаблюдения в исправительном учреждении, действиях оператора поста видеонаблюдения, порядке пропуска граждан через контрольно-пропускные пункты, организации работы с осужденными в карантинном отделении, нормах питания лиц, содержащихся в подведомственных учреждениях, подготовке и проведении воспитательной работы с осужденными, порядке работы в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, порядке учета, хранения, выдачи инструмента и другие вопросы.

В конце учебно-методических сборов все руководители подведомственных учреждений сдали зачеты по огневой и специальной подготовке.

Подводя итоги, врио начальника УФСИН Алексей Емельянов отметил, что поставленные задачи были достигнуты, начальники учреждений получили необходимые знания и практические навыки, которые необходимо будет внедрять в своих учреждениях в процессе ежедневной служебной деятельности.