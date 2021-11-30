Общество

В Пскове согласовали передачу участка на улице Воеводы Шуйского в пользование епархии

Депутаты Псковской городской Думы согласовали передачу в безвозмездное пользование Псковской епархии земельного участка на улице Воеводы Шуйского в Пскове. Об этом с сессии гордумы, которая проходит сегодня, 7 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Ранее в адрес администрации Пскова поступило обращение от храма Покрова и Рождества Богородицы от Пролома с просьбой предоставить в безвозмездное пользование на 10 лет участок на улице Воеводы Шуйского площадью 377 квадратных метров для размещения и строительства дома причта.



«Сейчас не даем разрешение на строительство, на иные виды работ, а осуществляем процедуру передачи муниципального земельного участка», - объяснила присутствующим глава Пскова Елена Полонская. Она рассказала, что в доме причта разместятся трапезная, помещения для работы и деятельности воскресной школы, пост охранника, санузел, хозяйственный блок для обслуживания храма и его территории.

Выступившая владелец гостевого дома «У Покровки» Елена Семенова обратила внимание депутатов на то, что в охранной зоне запрещено любое строительство, а ранее исторически в этом месте также ничего не строилось.



Аттестованный эксперт Министерства культуры РФ Надежда Волова пояснила, что федеральное законодательство говорит о том, что в охранной зоне «возможна и должна быть регенерирована градостроительная среда». «С XVI века там была градостроительная среда, что подтверждается генеральными планами», - отметила она и попросила принять решение в пользу религиозной организации.



Елена Полонская спросила, готова ли визуализация проекта дома причта. Надежда Волова ответила, что пока не получены земельный участок и необходимые согласования, проектировщики не могут приступить к разработке проекта.



По итогам обсуждения большинство депутатов проголосовали за то, чтобы передать земельный участок в пользование Псковской епархии.



Напомним, подробно этот вопрос обсудили на заседании земельного комитета Псковской городской Думы 6 декабря.