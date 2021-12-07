Общество

Псковский губернатор назвал причины перехода школ на дистанционное обучение

Причины перехода школ Пскова на дистанционное обучение губернатор Псковской области Михаил Ведерников перечислил в Инстаграм.

«В Пскове фиксируется существенный рост заболеваемости среди детей школьного возраста. В областном центре на карантин закрыт каждый пятый класс (162 класса – из-за ОРВИ, 40 – из-за коронавируса). Поэтому по рекомендации Роспотребнадзора с 8 по 10 декабря включительно в Пскове (и только в Пскове) все школы, а также учреждения дополнительного образования переводятся на дистанционный режим работы», - отметил глава региона.

Обучающиеся с 5 по 11 класс будут работать со своими учителями в дистанционном режиме. Для школьников с 1 по 4 класс организуют дежурные группы.

«В каждой школе определяется потребность в работе таких классов, родителям необходимо оперативно предоставить информацию своему учителю. Для детей будет организовано усиленное двухразовое горячее питание за счет бюджетных средств. Дежурные классы будут сформированы без создания смешанных групп», - добавил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что сейчас крайне важно заранее принимать необходимые меры, чтобы своевременно прерывать цепочки распространения заболевания.

«При этом убедительно прошу родителей проконтролировать, чтобы дети в это время избегали активных социальных контактов. Берегите себя и своих близких!» - заключил Михаил Ведерников.