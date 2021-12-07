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Общество

Более 400 человек в Псковской области ревакцинировались от COVID-19 за сутки

08.12.2021 12:23|ПсковКомментариев: 0

409 человек в Псковской области ревакцинировались от коронавируса за прошедшие сутки. Всего повторно процедуру вакцинации в регионе прошли 24 082 человека Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников. 

«В связи с этим всплеском еще раз напоминаю, что, согласно рекомендациям Минздрава, можно делать одновременно прививку от гриппа и COVID-19», - написал Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте. 

За прошедшие сутки в Псковской области от коронавируса первым компонентом вакцины привились 1 196 человек, всего - 252 129. Завершили вакцинацию в области 239 973 человека, из них 1 858 - за сутки.

Теги: #Псковская область #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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08.12.2021, 09:002 Псковские работодатели рассказали о пересмотре зарплат работников 08.12.2021, 08:451 Срок действия результатов ПЦР-тестов на коронавирус сократили до 48 часов 08.12.2021, 08:302 Уборка и вывоз снега продолжаются в Пскове 08.12.2021, 08:150 Названы победители регионального конкурса краеведческих работ «Отечество»
08.12.2021, 08:001 «Омикрон» может вызывать пневмонию в разы быстрее других вариантов — эксперт 08.12.2021, 07:480 В Москве задержали вылет самолета в Псков 08.12.2021, 07:340 Более 50% россиян столкнулись с зарплатным рабством 08.12.2021, 07:180 Псковские власти поздравили известного искусствоведа Тамару Шулакову с юбилеем
08.12.2021, 07:003 В России планируют строить школы и детсады из дерева 07.12.2021, 22:370 Школьникам предлагают создать анимационный клип для псковских музыкантов 07.12.2021, 22:224 Псковские профсоюзы находятся на одной из передовых позиций в стране - ФНПР 07.12.2021, 22:010 Мужчина погиб при пожаре в Палкинском районе
07.12.2021, 21:509 Дом причта станет логичным продолжением комплексной реконструкции квартала у Покровки - Псковская епархия 07.12.2021, 21:431 На «лицейскую» выставку в «Михайловском» можно пройти по «Пушкинской карте» 07.12.2021, 21:270 Псковская область лидирует по числу победителей конкурса «Моя страна — моя Россия» 07.12.2021, 21:042 Хоккейные клюшки на полмиллиона рублей закупили для псковской спортшколы
07.12.2021, 20:450 Около 50% заведений общепита не видят будущего на фоне ограничений — Владимир Зубов 07.12.2021, 20:260 Жители Псковской области стали чаще оплачивать товары и услуги с помощью карт 07.12.2021, 20:050 Победитель конкурса молодых ученых Псковской области получит 500 тысяч рублей 07.12.2021, 19:550 В многоэтажках Пскова в рабочий режим запустили еще более 15 лифтов
07.12.2021, 19:4012 Псковский губернатор назвал причины перехода школ на дистанционное обучение 07.12.2021, 19:270 Пскович пытался украсть парфюм для своей девушки 07.12.2021, 19:100 Строительство ФОКОТа в Писковичах находится на завершающей стадии 07.12.2021, 18:550 Пьяный пскович ударил ножом соседа, защищая честь супруги
07.12.2021, 18:400 «Михайловское» объявляет о начале традиционного новогоднего конкурса 07.12.2021, 18:204 Андрей Козлов рассказал о шагах по улучшению мобильной связи в регионе 07.12.2021, 18:100 Новые составы ТИК сформировали в Псковской области  07.12.2021, 18:000 ВТБ и Wildberries запускают новую систему платежных сервисов VTB Pay
07.12.2021, 17:500 Андрей Козлов о региональном бюджете на 2022 год 07.12.2021, 17:456 Мужчина в Москве открыл стрельбу в МФЦ после требования надеть маску, есть погибшие 07.12.2021, 17:424 Псковские школы перейдут на дистанционку с 8 декабря 07.12.2021, 17:320 Владимир Зубов: «Титан-Полимер» станет локомотивом для экономики региона
07.12.2021, 17:191 Учение по обезвреживанию «террористов» у школы провели в Псковской области 07.12.2021, 17:160 Политологи заявили о монополии «Единой России» на статус партии Путина 07.12.2021, 17:030 Андрей Козлов: Каждый охотник должен знать теорию 07.12.2021, 16:580 Псковская область получит более 260 млн рублей на поддержку системы здравоохранения
07.12.2021, 16:500 «Гробницу малыша Тутанхамона» показали псковичи на форуме в Узбекистане 07.12.2021, 16:461 Псковская школа №16 участвует в конкурсе новогоднего оформления фасадов 07.12.2021, 16:403 Владимир Зубов выступил за определение стоимости рубля в золотом выражении 07.12.2021, 16:360 Численность кабанов в лесах Псковской области удалось привести в норму
07.12.2021, 16:260 Андрей Козлов назвал сбалансированным бюджет региона на 2022 год 07.12.2021, 16:240 Псковичам покажут новый сериал о поиске легких денег 07.12.2021, 16:190 Солисты театра Петербургской консерватории представят в Пскове оперу «Богема» 07.12.2021, 16:032 В Пскове обсуждают возможность перевода школ на дистанционку
07.12.2021, 15:580 Невельчанин убил знакомого из-за iPhone 07.12.2021, 15:480 Софья Пугачева доложила губернатору о обстановке в Новоржевском районе 07.12.2021, 15:420 Более 80 детей придут в январе в новое дошкольное учреждение Пскова 07.12.2021, 15:320 Метеорный поток Геминиды смогут увидеть псковичи в середине декабря
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