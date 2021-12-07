Более 400 человек в Псковской области ревакцинировались от COVID-19 за сутки

409 человек в Псковской области ревакцинировались от коронавируса за прошедшие сутки. Всего повторно процедуру вакцинации в регионе прошли 24 082 человека Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.
«В связи с этим всплеском еще раз напоминаю, что, согласно рекомендациям Минздрава, можно делать одновременно прививку от гриппа и COVID-19», - написал Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.
За прошедшие сутки в Псковской области от коронавируса первым компонентом вакцины привились 1 196 человек, всего - 252 129. Завершили вакцинацию в области 239 973 человека, из них 1 858 - за сутки.