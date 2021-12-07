Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новогодний конкурс по украшению фасадов
Мифы о стоматологах развеяны
полиция против «звонарей»
лечение без очередей и хамства
Спортивная онлайн-конференция
экопром быстро и чисто
«Псковэнергосбыт» дарит школам новое освещение
Правила безопасности с газовым оборудованием
разговоры о кухне
Телефон прямого эфира 56-73-72
декодируем QR-реальность
 
 
 
ещё Общество 07.12.2021 19:4012 Псковский губернатор назвал причины перехода школ на дистанционное обучение 08.12.2021 14:460 В Пскове продолжают прорабатывать возможность открытия медвытрезвителя 08.12.2021 14:430 Клиенты могут перенести номер в Tele2 с помощью «Госключа» 08.12.2021 14:400 Псковичи могут проверить свои знания в области права 08.12.2021 14:230 Прививочный центр планируют разместить в корпусе перинатального центра в Пскове 08.12.2021 14:170 TikTok вошел в тройку самых популярных соцсетей в Пскове – исследование Мегафона
 
 
 
Самое популярное 06.12.2021 12:424 Оттепель после 25-градусного мороза придет в Псковскую область 07.12.2021 07:0113 Псковский губернатор назвал реальной угрозу новой волны COVID-19 из-за омикрон-штамма 07.12.2021 16:032 В Пскове обсуждают возможность перевода школ на дистанционку 07.12.2021 19:4012 Псковский губернатор назвал причины перехода школ на дистанционное обучение 07.12.2021 17:424 Псковские школы перейдут на дистанционку с 8 декабря
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Организацию продажи лекарств в ФАПах обсудили в областном Собрании

08.12.2021 14:12|ПсковКомментариев: 0

Организацию реализации лекарств и медпрепаратов через сеть фельдшерско-акушерских пунктов обсудили участники согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в ходе первого заседания 8 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко подчеркнула, что это решаемый вопрос. По ее словам, каждый ФАП или лечебная амбулатория, головные учреждения которых имеют лицензию на фармацевтическую деятельность, а сотрудники — необходимое профильное образование, имеют право на продажу лекарственных препаратов жителям.

«Нашим комитетом проведена большая работа. Дано поручение главным врачам медицинских организаций предусмотреть вид фармацевтической деятельности во всех ФАПах», - отметила она.

Марина Гаращенко уточнила, что для организации продажи лекарств в ФАПах разработан определенный график для каждой медицинской организации. Председатель комитета добавила, что во всех 358 фельдшерско-акушерских пунктах за период от 3 до 5 лет планируется организовать эту деятельность.

«Из всех 358 фельдшерско-акушерских пунктов хоть в одном организована надлежащим образом продажа населению лекарственных препаратов?» - спросил спикер регионального парламента Александр Котов.


Марина Гаращенко ответила, что такие примеры есть. «В каждой медицинской организации: где-то больше, где-то меньше», - сказала она. По словам председателя профильного комитета, есть населенные пункты, где в ФАПах нет сотрудника, либо человек не имеет фармацевтического образования.

Александр Котов подчеркнул, что необходимо определить приоритеты: организовать продажу лекарств в ФАПах в тех населенных пунктах, где рядом нет аптек. Кроме того, председатель областного Собрания указал на то, что обучение фельдшеров, закупка кассовых препаратов и сопутствующая работа по организации продажи лекарств в ФАПах потребует денежных средств. «Это же затратно. Сколько требуется средств, чтобы организовать продажу лекарств в одном ФАПе?» - уточнил он.

«В среднем, порядка 40 тысяч», - ответила Марина Гаращенко.

Александр Котов подчеркнул, что на эти цели необходимо предусмотреть финансирование и установить конкретные сроки. «Из года в год этот вопрос на согласительных комиссиях звучит абстрактно. Нужно поставить цель: провести работу, чтобы в 2022 году в 20 ФАПах, например, могли продаваться лекарства. И они должны располагаться именно там, где большее количество соответствующих обращений граждан. Нужно по этому пути двигаться», - подчеркнул он.
 

«Возьмем вопрос на контроль. Доложим на следующем заседании согласительной комиссии», - ответила заместитель губернатора - председатель комитета по финансам Псковской области Татьяна Баринова.


«И пропишем конкретные цифры», - добавил Александр Котов.

«Если будет такое решение, подготовим "дорожную карту"», - сказала Марина Гаращенко.

Вице-спикер, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков поинтересовался, есть ли список лекарств, которые можно продавать в ФАПах.

«Там большой список, этот перечень, конечно, есть», - ответила председатель областного комитета по здравоохранению и пояснила, что в ФАПах, в основном, продают те лекарства, отпуск которых производится без рецепта.

Напомним, этот вопрос, инициатором которого стал председатель областного Собрания Александр Котов, уже становился темой для обсуждения на заседании согласительной комиссии в 2020 году.

Теги: #лекарства #псковское областное собрание #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В Пскове вновь предлагают переименовать площадь Ленина. Нужно ли это сделать?
В опросе приняло участие 390 человек
08.12.2021, 14:550 Инвестпроекты в Псковской области имеют кумулятивный эффект — Владимир Зубов 08.12.2021, 14:460 В Пскове продолжают прорабатывать возможность открытия медвытрезвителя 08.12.2021, 14:430 Клиенты могут перенести номер в Tele2 с помощью «Госключа» 08.12.2021, 14:400 Псковичи могут проверить свои знания в области права
08.12.2021, 14:230 Прививочный центр планируют разместить в корпусе перинатального центра в Пскове 08.12.2021, 14:170 TikTok вошел в тройку самых популярных соцсетей в Пскове – исследование Мегафона 08.12.2021, 14:120 Организацию продажи лекарств в ФАПах обсудили в областном Собрании 08.12.2021, 14:050 «Подстрочник»: Сергей Гаврилов об актуальных вопросах ЖКХ Пскова и планах на 2022 год. ВИДЕО
08.12.2021, 13:500 Две фальшивые купюры изъяли псковские полицейские 08.12.2021, 13:400 Автомастер в Пскове продал чужой автомобиль 08.12.2021, 13:360 По миллиону рублей выиграли два жителя Псковской области в лотерею 08.12.2021, 13:230 Соблюдение антиковидных ограничений проверили в гостиницах Пскова
08.12.2021, 13:150 Псковским предпринимателям выплатили более 100 млн рублей субсидий за нерабочие дни 08.12.2021, 13:090 Во время ночной прогулки юноша украл у псковички телефон за 75 тысяч рублей 08.12.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Сергеем Гавриловым 08.12.2021, 12:550 Названы сроки строительства школы в Гдове
08.12.2021, 12:490 Обманувший трех псковских пенсионерок мошенник попался полицейским 08.12.2021, 12:340 Спортсмены из Псковской области привезли медали с кубка России по бадминтону 08.12.2021, 12:230 Более 400 человек в Псковской области ревакцинировались от COVID-19 за сутки 08.12.2021, 12:152 Верховный суд РФ разрешил выписывать штрафы за отсутствие маски по фото нарушителя
08.12.2021, 12:090 Разговоры о кухне 08.12.2021, 11:591 Почти 180 человек в Псковской области заболели коронавирусом за сутки 08.12.2021, 11:540 Производители вина в России получат субсидии на развитие 08.12.2021, 11:510 Водителей предупредили о сильном тумане в районах Псковской области
08.12.2021, 11:480 Сбер оказывает юрлицам бесплатную поддержку по комплаенс 08.12.2021, 11:451 Псковский дрифт: по правилам и без 08.12.2021, 11:320 Полкилометра телефонных проводов похитил безработный в Заплюсье 08.12.2021, 11:140 Псковский врач отметила важность санаторного оздоровления после COVID-19
08.12.2021, 11:040 «Подстрочник»: Сергей Гаврилов об актуальных вопросах ЖКХ Пскова и планах на 2022 год 08.12.2021, 10:590 Встретить Новый год без долгов призвали псковичей в «Экопроме» 08.12.2021, 10:562 Борис Елкин: Новая школа на Завеличье позволит сократить вторую смену 08.12.2021, 10:427 В США опасаются, что Путин хочет воссоздать Советский Союз
08.12.2021, 10:330 Задолжавший ГИБДД порхович оплатил штрафы после визита пристава 08.12.2021, 10:270 Росгвардейцы рассказали псковским студентам о подвигах героев 08.12.2021, 10:180 В Пскове планируют массово отмечать новогодние праздники два дня 08.12.2021, 10:043 В облздраве назвали хронические заболевания показанием к вакцинации от COVID-19
08.12.2021, 09:510 Великолучане поборются за награды на турнире по самбо и дзюдо в Петербурге 08.12.2021, 09:350 Женщина пострадала в ДТП у школы №23 в Пскове 08.12.2021, 09:290 Администрация Пскова заключила контракт на ремонт тротуаров на улице Советской Армии 08.12.2021, 09:190 Двухэтажный жилой дом сгорел в Гдовском районе
08.12.2021, 09:002 Псковские работодатели рассказали о пересмотре зарплат работников 08.12.2021, 08:451 Срок действия результатов ПЦР-тестов на коронавирус сократили до 48 часов 08.12.2021, 08:302 Уборка и вывоз снега продолжаются в Пскове 08.12.2021, 08:150 Названы победители регионального конкурса краеведческих работ «Отечество»
08.12.2021, 08:001 «Омикрон» может вызывать пневмонию в разы быстрее других вариантов — эксперт 08.12.2021, 07:480 В Москве задержали вылет самолета в Псков 08.12.2021, 07:340 Более 50% россиян столкнулись с зарплатным рабством 08.12.2021, 07:180 Псковские власти поздравили известного искусствоведа Тамару Шулакову с юбилеем
08.12.2021, 07:005 В России планируют строить школы и детсады из дерева 07.12.2021, 22:370 Школьникам предлагают создать анимационный клип для псковских музыкантов 07.12.2021, 22:224 Псковские профсоюзы находятся на одной из передовых позиций в стране - ФНПР 07.12.2021, 22:010 Мужчина погиб при пожаре в Палкинском районе
07.12.2021, 21:5013 Дом причта станет логичным продолжением комплексной реконструкции квартала у Покровки - Псковская епархия 07.12.2021, 21:431 На «лицейскую» выставку в «Михайловском» можно пройти по «Пушкинской карте» 07.12.2021, 21:270 Псковская область лидирует по числу победителей конкурса «Моя страна — моя Россия» 07.12.2021, 21:042 Хоккейные клюшки на полмиллиона рублей закупили для псковской спортшколы
07.12.2021, 20:450 Около 50% заведений общепита не видят будущего на фоне ограничений — Владимир Зубов 07.12.2021, 20:260 Жители Псковской области стали чаще оплачивать товары и услуги с помощью карт 07.12.2021, 20:050 Победитель конкурса молодых ученых Псковской области получит 500 тысяч рублей 07.12.2021, 19:550 В многоэтажках Пскова в рабочий режим запустили еще более 15 лифтов
07.12.2021, 19:4012 Псковский губернатор назвал причины перехода школ на дистанционное обучение 07.12.2021, 19:270 Пскович пытался украсть парфюм для своей девушки 07.12.2021, 19:100 Строительство ФОКОТа в Писковичах находится на завершающей стадии 07.12.2021, 18:550 Пьяный пскович ударил ножом соседа, защищая честь супруги
07.12.2021, 18:400 «Михайловское» объявляет о начале традиционного новогоднего конкурса 07.12.2021, 18:204 Андрей Козлов рассказал о шагах по улучшению мобильной связи в регионе 07.12.2021, 18:100 Новые составы ТИК сформировали в Псковской области  07.12.2021, 18:000 ВТБ и Wildberries запускают новую систему платежных сервисов VTB Pay
07.12.2021, 17:500 Андрей Козлов о региональном бюджете на 2022 год 07.12.2021, 17:456 Мужчина в Москве открыл стрельбу в МФЦ после требования надеть маску, есть погибшие 07.12.2021, 17:424 Псковские школы перейдут на дистанционку с 8 декабря 07.12.2021, 17:321 Владимир Зубов: «Титан-Полимер» станет локомотивом для экономики региона
07.12.2021, 17:191 Учение по обезвреживанию «террористов» у школы провели в Псковской области 07.12.2021, 17:160 Политологи заявили о монополии «Единой России» на статус партии Путина 07.12.2021, 17:030 Андрей Козлов: Каждый охотник должен знать теорию 07.12.2021, 16:580 Псковская область получит более 260 млн рублей на поддержку системы здравоохранения
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru