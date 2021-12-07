Общество

Организацию продажи лекарств в ФАПах обсудили в областном Собрании

Организацию реализации лекарств и медпрепаратов через сеть фельдшерско-акушерских пунктов обсудили участники согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в ходе первого заседания 8 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко подчеркнула, что это решаемый вопрос. По ее словам, каждый ФАП или лечебная амбулатория, головные учреждения которых имеют лицензию на фармацевтическую деятельность, а сотрудники — необходимое профильное образование, имеют право на продажу лекарственных препаратов жителям.



«Нашим комитетом проведена большая работа. Дано поручение главным врачам медицинских организаций предусмотреть вид фармацевтической деятельности во всех ФАПах», - отметила она.



Марина Гаращенко уточнила, что для организации продажи лекарств в ФАПах разработан определенный график для каждой медицинской организации. Председатель комитета добавила, что во всех 358 фельдшерско-акушерских пунктах за период от 3 до 5 лет планируется организовать эту деятельность.

«Из всех 358 фельдшерско-акушерских пунктов хоть в одном организована надлежащим образом продажа населению лекарственных препаратов?» - спросил спикер регионального парламента Александр Котов.



Марина Гаращенко ответила, что такие примеры есть. «В каждой медицинской организации: где-то больше, где-то меньше», - сказала она. По словам председателя профильного комитета, есть населенные пункты, где в ФАПах нет сотрудника, либо человек не имеет фармацевтического образования.



Александр Котов подчеркнул, что необходимо определить приоритеты: организовать продажу лекарств в ФАПах в тех населенных пунктах, где рядом нет аптек. Кроме того, председатель областного Собрания указал на то, что обучение фельдшеров, закупка кассовых препаратов и сопутствующая работа по организации продажи лекарств в ФАПах потребует денежных средств. «Это же затратно. Сколько требуется средств, чтобы организовать продажу лекарств в одном ФАПе?» - уточнил он.



«В среднем, порядка 40 тысяч», - ответила Марина Гаращенко.

Александр Котов подчеркнул, что на эти цели необходимо предусмотреть финансирование и установить конкретные сроки. «Из года в год этот вопрос на согласительных комиссиях звучит абстрактно. Нужно поставить цель: провести работу, чтобы в 2022 году в 20 ФАПах, например, могли продаваться лекарства. И они должны располагаться именно там, где большее количество соответствующих обращений граждан. Нужно по этому пути двигаться», - подчеркнул он.



«Возьмем вопрос на контроль. Доложим на следующем заседании согласительной комиссии», - ответила заместитель губернатора - председатель комитета по финансам Псковской области Татьяна Баринова.



«И пропишем конкретные цифры», - добавил Александр Котов.



«Если будет такое решение, подготовим "дорожную карту"», - сказала Марина Гаращенко.

Вице-спикер, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков поинтересовался, есть ли список лекарств, которые можно продавать в ФАПах.



«Там большой список, этот перечень, конечно, есть», - ответила председатель областного комитета по здравоохранению и пояснила, что в ФАПах, в основном, продают те лекарства, отпуск которых производится без рецепта.



Напомним, этот вопрос, инициатором которого стал председатель областного Собрания Александр Котов, уже становился темой для обсуждения на заседании согласительной комиссии в 2020 году.