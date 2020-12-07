Общество

Продажу лекарств через сеть ФАПов планируется начать в Псковской области

Механизм обеспечения лекарственными препаратами жителей сельских поселений обсудили участники согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на первом заседании 8 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Представитель областного комитета по здравоохранению рассказал, что создать аптеки в каждом населенном пункте - «достаточно тяжелая задача», поэтому планируется доставка препаратов автомобильными средствами. Он отметил, что уже получена часть лицензий, чтобы в отдельных ФАПах осуществлялся отпуск препаратов.

По словам представителя комитета, сейчас запрещено продавать лекарства на автомобилях, а чтобы реализовать такое мероприятие, необходимо внести корректировки в закон.

«Мы сейчас уже значительно укрепили сеть фельдшерско-акушерских пунктов, - сказал председатель областного Собрания Александр Котов. - Давайте через ФАПы продавать лекарства, и этого хватит сельским жителям. Они этого и просят. Основное решение проблемы лежит через продажу препаратов в сети фельдшерско-акушерских пунктов».

Представитель комитета заметил, что не все фельдшеры готовы брать на себя такую «дополнительную нагрузку».

«Надо тогда их как-то дополнительно стимулировать», - ответил Александр Котов.

Первый вице-губернатор Вера Емельянова сообщила, что в течение месяца будет составлена соответствующая «дорожная карта».