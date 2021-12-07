Общество

В Пскове продолжают прорабатывать возможность открытия медвытрезвителя

Возможность возобновления работы медицинского вытрезвителя в Пскове обсудили участники согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в ходе первого заседания 8 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Первый вице-губернатор Вера Емельянова сообщила о том, что возможность сделать это учреждение подведомственным комитетам по здравоохранению или по социальной защите отсутствует. По ее словам, эту услугу может оказывать, например, автономная некоммерческая организация.



Кроме того, помещения, продолжила она, которые могли бы быть использованы для размещения вытрезвителя, требуют большого вложения средств: 2-5 млн рублей. «В рамках текущего бюджета это сделать невозможно», - отметила она и предложила отложить вопрос на первое полугодие 2022 года, а также создать рабочую группу, которая бы им занялась.



«В рамах согласительной комиссии предложим сумму, которая потребуется на разработку проектно-сметной документации. Вопрос непростой, но он требует решения», - заметила Вера Емельянова.



«Строительство вытрезвителя — хорошее и правильное дело», - резюмировал вице-спикер, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.