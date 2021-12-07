Общество

Не применять открытый огонь для обнаружения утечек газа призвали псковичей

Природный газ в Пскове активно применяется для производственных и бытовых нужд. В случае несоблюдения правил безопасности при использовании газа может произойти взрыв и пожар, что может повлечь смерть. Об этом горожанам напомнили в пресс-службе администрации Пскова.

Все, кто пользуется бытовыми газовыми приборами, обязаны пройти инструктаж в эксплуатационной организации газового хозяйства, а также обеспечить сохранность и содержание в чистоте газового оборудования. При пользовании газовыми приборами необходимо открывать форточку, так как недостаток воздуха для горения газа может стать причиной отравления угарным газом.

Важно следить за нормальной работой газового оборудования, дымоходов и вентиляции, проверять тягу перед включением и во время работы газовых проточных водонагревателей, котлов, печных горелок, периодически очищать «карман» дымохода от грязи и мусора, препятствующих нормальному отводу продуктов сгорания газа. По окончании пользования газом краны на газовых приборах и перед ними должны быть закрыты. При неисправности газового оборудования необходимо вызвать работников газового хозяйства, а при внезапном прекращении подачи газа закрыть немедленно краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу по телефонам: 04, 104, 112. Владельцы домов и квартир обязаны своевременно заключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования.

При использовании газовых приборов запрещается:

- производить самовольную газификацию, переустановку, замену и ремонт приборов;

- изменять устройство дымовых и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные каналы;

- отключать автоматику безопасности, пользоваться газом при неисправностях газовых приборов;

- пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках, при отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;

- оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику;

- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, а также лиц, не контролирующих своих действия и не знающих правил пользования этими приборами;

- использовать помещения, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха;

- привязывать к газопроводам веревки и нагружать их;

- пользоваться газовыми плитами для отопления;

- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа;

- допускать порчу газового оборудования и хищение газа.

«Что делать если вы почувствовали запах газа в квартире или доме? Необходимо немедленно прекратить пользование газовыми приборами. Нельзя разжигать огонь, курить, включать электроосвещение и электроприборы, выключать их, если они включены. Нужно перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения. Покинув загазованное помещение, вызвать аварийную службу», - напомнили в администрации.

При присутствии запаха газа газа в подъезде, подвале или на улице нужно увести людей из загазованной среды и сообщить им о мерах безопасности. Нельзя включать свет и лифт, нельзя допустить появление открытого огня или искры. Стоит отойти в безопасное место и вызвать газовую аварийную службу. До ее прибытия необходимо организовать проветривание загазованных помещений.