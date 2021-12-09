Общество

Александр Нестерук. В Пскове около 500 человек болеют ковидом, 1500 — гриппом

Руководитель областного управления Роспотребнадзора Александр Нестерук на совещании губернатора с медиками 9 декабря обратил внимание на рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«На прошлой неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 57,9%. За неделю она увеличилась с 4 570 до 7 036 случаев, пороговый уровень превышен на 25,9%», - рассказал он.



Превышение по детям в возрасте от 7 до 14 лет составило 99,6% - в два раза выше, всего их заболело 2 794, продолжил Александр Нестерук.



«По поводу ОРЗ в Пскове за неделю обратились 4 549 человек, грипп из них составляет порядка трети, можно предположить, что 1,5 тысячи псковичей больны гриппом, при том что менее 500 за прошлую неделю заболели ковидом. Сейчас такая ситуация», - добавил он.